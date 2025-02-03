Во Франции сравнили современную Lada Niva T-134 с Renault Duster 3 поколения

«АвтоВАЗ» продолжает работу, стартовавшую совместно с Renault до ее ухода из России. Так начинается статья в популярном французском издании «L’argus», посвященная новому поколению Lada Niva.

Макет этого автомобиля на прошлой неделе был выставлен в Тольятти для демонстрации президенту и его делегации в рамках визита на крупнейшее российское автомобильное предприятие.

Это событие закономерно заинтересовало европейскую прессу, поскольку в первоначальный план «АвтоВАЗа» и Renault входил выпуск новой «Нивы» на «старосветской» платформе CMF-B LS.

Кроссовер Renault Duster 3 поколения

Журналисты французского портала в своей статье пишут:

«Славянский автопроизводитель продолжил развитие современной Niva с дизайна, появившегося еще во времена Renault. Внедорожник T-134, название которого вызывает ассоциации как с танком Т-34, так и с самолетом Туполев Ту-134, получил силуэт, идентичный силуэту Renault/Dacia Duster III поколения».

Но если французы правы и машине действительно предстоит быть похожей в профиль на новый Duster, то технически никаких сходств между моделями уже точно не будет.

Макет новой Lada Niva T-134

Все дело в том, что T-134 разрабатывается не на «реношной» платформе CMF-B LS, а на архитектуре B/C, легшей в основу Lada Vesta. Это полностью отечественная «тележка», не использующая европейских компонентов.

Впрочем, до запуска Lada Niva T-134 в серийное производство еще далеко и за это время многое может измениться.

Предполагается, что премьера серийной версии современной «Нивы» состоится не раньше 2028 года.