Компактвэн Suzuki Every приобрел «лицо Lexus»

Субкомпактный минивэн Suzuki Every является образцом автомобилей, которые чаще остальных подвергаются в Японии всевозможного рода модификациям. Такие машины уже превращали в подобие внедорожников Jimny, а также делали из них дома на колесах.

На этот раз за модернизацию Suzuki Every взялась японская фирма «Affection», которая работает в городе Осака. Тюнеры преобразили местный тривиальный компактвэн, наделив его спортивным внешним видом и «лицом Lexus».

Длина машины составила 3395 мм, ширина – 1475 мм, а расстояние между ее осями оказалось равно 2430 мм. Автомобиль видоизменился за счет переработанной передней части кузова, где дизайнеры опирались на внешний вид современных моделей Lexus, в том числе минивэна LM.

Suzuki Every в обвесе Affection

Машине досталась Х-образная решетка радиатора с глянцевой черной отделкой, переработанный бампер с веретенообразными воздухозаборниками, и необычные крепления противотуманных фар.

Но на этом тюнеры не остановились и наделили машину эксклюзивным аэродинамическим обвесом, расширяющимся к низу, с боковыми юбками, сокращающими дорожный просвет машины для более приземистого вида.

В комплекте с ним идут 16-дюймовые шестиспицевые колесные диски, добавляющие внешнему виду автомобиля дополнительную изюминку.

Технически Suzuki Every, превратившийся в доступный аналог Lexus LM, не отличается от оригинальной модели. Машине положен 3-цилиндровый рядный бензиновый двигатель, работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором.

Стоимость модернизированных Suzuki Every составляет 2 миллиона 280 тысяч иен или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.