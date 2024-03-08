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Крошечный Suzuki Every превратили в мини-отель на колесах

Она будет стоить от 2,1 до 2,3 млн рублей

Текст: Михаил Романченко
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В наши дни в автомобильный фургон можно превратить практически все, что угодно. Причем неважно, большой он или маленький. Единственным ограничением в этом является лишь фантазия или бюджет.

Одной из компаний, специализирующейся на переоборудовании машин, является фирма Vantech. Продемонстрировать все свои навыки они решились в новом проекте передвижного отеля, основой которого послужил крошечный компактный минивэн Suzuki Every.

Машину назвали Lunetta. По словам создателей, имя вдохновлено одноименным парком. Автомобиль, построенный на базе Every, обладает некоторыми удобствами, которых нет в статичных гостиницах.

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Кейвэн сохранил 4-местную конструкцию салона, но обзавелся глобально модернизированным салоном, превратившим его в уютный кемпер. 

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Во-первых, задний ряд сидений в машине был сложен таким образом, чтобы образовывать с полом багажника ровное пространство для двоих. Светлый цвет добавил интерьеру простора, а высокая крыша помогла не чувствовать себя в стесненном пространстве.

В комплект с Suzuki Lunetta входит мини-мойка, которую можно использовать в качестве столешницы. Для дополнительного хранения предусмотрена потолочная полка и даже есть мини-рабочее место с поворотно-откидным столом. 

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Если нужно подзарядить ноутбук или гаджеты, то внутри можно использовать вилку на 100 В, идущую в дополнении к розетки на 12 В. А при желании сзади поместится даже 19-дюймовый телевизор.

Ценник на забавную конверсию уже объявлен. В Японии за машину будут просить от 3 миллионов 471 до 3 миллионов 831 тысячи йен. При пересчете на российскую валюту это около 2,1 – 2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Источник:Top Gear

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