Любимый рамный внедорожник Nissan начала 2000-х могут вернуть к жизни. Изображения

Рамные внедорожники вновь становятся модными. Toyota активно расширяет семейство Land Cruiser, а у Jeep Wrangler появился прямой соперник в лице Ford Bronco. Не отставать от конкурентов стремится терпящий финансовые проблемы Nissan, который в конце прошлого года зарегистрировал название новой внедорожной торговой марки Xterra.

Это название уже использовалось японским автопроизводителем на протяжении 15 лет с начала 2000-х для вездехода, основанного на североамериканском пикапе Frontier.

Оригинальный внедорожник Nissan Xterra

Машина пользовалась в США высоким спросом среди фанатов вылазок на бездорожье, но была снята с производства из-за своей устаревшей конструкции.

Судя по всему, с возвращением имени Xterra Nissan хочет возродить и сам рамный внедорожник. Как он может выглядеть недавно показали дизайнеры портала «Motortrend».

Спекулятивный рендер нового внедорожника Nissan Xterra

Как и в случае с оригинальным вездеходом, независимые художники в проекте нового Xterra черпали вдохновение с потенциально соплатформенного ему пикапа Frontier.

У этой модели новинка Nissan может унаследовать оформление передней части кузова вплоть до центральной стойки, но получить собственную корму, асимметричная линия остекления которой будет напоминать оригинальный внедорожник.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Nissan Xterra

Если Nissan Xterra действительно вернется и окажется создан на платформе пикапа Frontier, то под его капотом расположится 3,8-литровая силовая установка V6, развивающая 310 лошадиных сил. Пару ей составила бы 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Конкурировать такому внедорожнику «Ниссан», если проекту дадут «зеленый свет», предстоит с Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota 4Runner и Toyota Land Cruiser.