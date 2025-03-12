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Любимый рамный внедорожник Nissan начала 2000-х могут вернуть к жизни. Изображения

Текст: Алексей Шмидт
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Рамные внедорожники вновь становятся модными. Toyota активно расширяет семейство Land Cruiser, а у Jeep Wrangler появился прямой соперник в лице Ford Bronco. Не отставать от конкурентов стремится терпящий финансовые проблемы Nissan, который в конце прошлого года зарегистрировал название новой внедорожной торговой марки Xterra. 

Это название уже использовалось японским автопроизводителем на протяжении 15 лет с начала 2000-х для вездехода, основанного на североамериканском пикапе Frontier.

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Оригинальный внедорожник Nissan Xterra

Машина пользовалась в США высоким спросом среди фанатов вылазок на бездорожье, но была снята с производства из-за своей устаревшей конструкции.

Судя по всему, с возвращением имени Xterra Nissan хочет возродить и сам рамный внедорожник. Как он может выглядеть недавно показали дизайнеры портала «Motortrend».

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Спекулятивный рендер нового внедорожника Nissan Xterra

Как и в случае с оригинальным вездеходом, независимые художники в проекте нового Xterra черпали вдохновение с потенциально соплатформенного ему пикапа Frontier. 

У этой модели новинка Nissan может унаследовать оформление передней части кузова вплоть до центральной стойки, но получить собственную корму, асимметричная линия остекления которой будет напоминать оригинальный внедорожник.

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Спекулятивный рендер нового внедорожника Nissan Xterra

Если Nissan Xterra действительно вернется и окажется создан на платформе пикапа Frontier, то под его капотом расположится 3,8-литровая силовая установка V6, развивающая 310 лошадиных сил. Пару ей составила бы 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. 

Конкурировать такому внедорожнику «Ниссан», если проекту дадут «зеленый свет», предстоит с Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota 4Runner и Toyota Land Cruiser.

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Фото:Motortrend

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