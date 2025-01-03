Nissan подал заявку на регистрацию новой/старой хардкорной внедорожной торговой марки Xterra

С 2000 по 2015 год Nissan выпускал компактный внедорожник на базе пикапа Frontier, который звался Xterra. Это был практичный утилитарник без каких-либо излишеств. В какой-то момент в «Ниссан» решили отказаться от этой модели, но, похоже, вскоре ей суждено вернуться в строй.

Накануне стало известно, что Nissan подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию новой торговой марки Xterra. Наименование указано в качестве использования «на автотранспортных средствах, а именно автомобилях и SUV».

Неофициальный рендер нового Nissan Xterra (Enoch Gonzales)

Ранее в Сети уже ходили слухи о том, что «Ниссан» собирается возобновить производство Xterra. И даже публиковались неофициальные изображения такого автомобиля (иллюстрация этой заметки). Их автором стал независимый дизайнер «Enoch Gonzales».

Машина, по задумке руководства компании, будет конкурировать с Toyota 4Runner, а значит сохранит внедорожные качества оригинала.

Неофициальный рендер нового Nissan Xterra (Enoch Gonzales)

В качестве основы для новинки рассматривается два пикапа – глобальный Navara, а также североамериканский Frontier.

Сроки появления автомобиля в продаже пока не называются.