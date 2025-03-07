Седан Nissan, который хочет дать бой Toyota Camry, показали на качественных изображениях

Ровно неделю назад в Сеть утекли фотографии прототипов нового седана Nissan, который, по слухам, является следующим поколением модели Sentra. Четырехдверка проходила короткие тесты в США, где ее удалось запечатлеть фотошпионам.

Автомобиль, позиционирующийся как конкурент Toyota Camry, может увидеть свет до конца этого года. Как он может выглядеть без камуфляжной пленки на кузове сегодня продемонстрировал независимый художник с ником «Enhance_Cars».

Тестовый прототип нового Nissan Sentra

Дизайнер воспользовался своим мастерством работы в фотошопе, избавив кузов новой Sentra от всей маскировки.

Неофициальный рендер нового Nissan Sentra (Enhance_Cars)

Получившееся качественное изображение демонстрирует радикальные перемены в экстерьере японской 4-дверки, на которую Nissan возлагает большие надежды. У автомобиля может появиться по-новому оформленная «лицевая» часть, где свою форму и конструкцию поменяют не только фары, но и решетка радиатора с бампером.

Определенные перемены ждут в том числе боковины машины, где изменится линия заднего остекления, избавившись от устаревшего эффекта «парящей» крыши.

Тестовый прототип нового Nissan Sentra

Корму новой Sentra на рендерах не показали, но, как и переднюю часть кузова, ее может ждать аналогичная модернизация, венчать которую предстоит футуристичным колесным дискам.

По слухам, седан сохранит свою платформу в новой генерации, но слегка прибавит в габаритах к предшественнику.

Под капотом машины ждут 2-литровый ДВС на 149 л.с., а также гибридную силовую установку мощностью 201 лошадиную силу, известную по модели Nissan Rogue (X-Trail для рынка США).