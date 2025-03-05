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Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил версию на стероидах

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В последнее время внедорожники Toyota Land Cruiser часто становятся объектом идей тюнинг-компаний. Чего только стоит недавно представленный внедорожник от ателье WALD с безумным тюнинг-пакетом, превращающим машину в настоящего монстра на колесах.

Не отставать от своих коллег решили специалисты филиппинской компании «ImportHookUp», показавшие собственный вариант Land Cruiser 300 на стероидах. Машине достался необычный обвес, делающий этот большой роскошный рамный японский внедорожник еще стильнее.

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Toyota Land Cruiser 300 в обвесе от ImportHookUp

Передняя часть «Ленд Крузера» была полностью переработана. Автомобиль обзавелся решеткой радиатора с необычным внутренним рисунком, а также специальным бампером с дополнительными точечными светодиодными элементами. Весь хром был нарочито удален с кузова, причем его лишились даже эмблемы «Тойоты» и текстовый шильдик с названием модели сзади. 

Сделать кузов «трехсотки» более приземистым было решено установкой глянцевых расширителей колесных арок, а также необычного заднего бампера с имитацией спортивного диффузора.

Дополнили общую картину такие детали декора как юбки по бокам, сплиттер над задними фонарями и небольшой спойлер, установленный на двери багажника, который выполняет бутафорскую функцию. 

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Toyota Land Cruiser 300 в обвесе от ImportHookUp

А еще флагманскому внедорожнику Toyota достались массивные легкосплавные колесные диски с большим количеством спиц, которые обули в низкопрофильную резину. 

Технических изменений в машине не предусмотрено, поэтому она использует стандартный для «трехсотки» набор из бензиновых и дизельных V6 с турбокомпрессорами, работающими в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом».

В какую сумму обойдется переделка Toyota Land Cruiser 300 в такой внедорожник авторы тюнинг-кита не уточняют. 

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Фото:ImportHookUp

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