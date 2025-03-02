Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado примерил экстремальный дизайн от WALD

Премьера нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, получившая индекс J250, датирована 2023-м годом. С того времени машина разошлась по основным глобальным рынкам и даже доехала до России.

Автомобиль заметно поменялся внешне в сравнении с предшественником, возмужав и став более брутальным. Но тюнинг-ателье WALD из Японии, похоже, не впечатлилось этими изменениями и придумало для машины собственный экстремальный дизайн. Комплект доработок получил название Sport Line Black Bison Edition.

Toyota Land Cruiser Prado в обвесе от WALD

Специальный «Прадо» отличается от обычной версии переделанным передним бампером с большими воздухозаборниками и светодиодными фонарями с обеих сторон, а также наличием алюминиевой нижней защиты, прикрывающей от повреждения картеры и шасси.

На капоте внедорожника разместили крупный воздухозаборник, а боковины доработали установкой более широких колесных арок, черных боковых подножек и 18-дюймовых бронзовых колесных дисков, обутых в «грязевые» покрышки.

Сзади автомобиль выделяется особым спойлером, характерным для спорткаров. Тогда как нижняя часть кормы щеголяет диффузором, который в случае с этой моделью, очевидно, носит лишь бутафорскую функцию, а не отвечает за увеличение прижимной силы.

Агрегатную линейку «Прадо» в WALD не меняют, поэтому машина использует традиционные для себя двигатели и трансмиссии.

Сколько стоит пакет Sport Line Black Bison Edition тюнеры обещают рассказать только своим потенциальным клиентам.