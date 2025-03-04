Новый Nissan Patrol Y63 оказался гораздо быстрее Toyota Land Cruiser 300

Компания Nissan представила новое поколение внедорожника Patrol (Y63) в сентябре прошлого года. Машина, главным конкурентом которой считается Toyota Land Cruiser 300, с тех пор успела выйти на многие рынки сбыта, в том числе на североамериканский, где ее назвали Armada.

Накануне местные журналисты решили провести «живые» тесты нового Patrol/Armada, выяснив, насколько быстр этот японский внедорожник в дисциплине разгона с места до 100 км/ч. И результаты машины всех сильно удивили.

Предшественник Patrol (Y62) использовал под капотом 5,6-литровый двигатель V8, развивающий 406 лошадиных сил и 560 Нм максимального крутящего момента. Но в новом поколении внедорожнику достался 3,5-литровый турбированный мотор V6, отдача которого равна 425 «силам» и 700 Нм. Помогает ему девятискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Nissan Patrol Y63

Оказалось, что с новым двигателем в реальных тестах Patrol/Armada нового поколения разгоняется с места до 96,5 км/ч всего за 6,16-секунды. Это быстрее, чем делала его предыдущая генерация (чтобы совершить чуть более дальний рывок до 100 км/ч ей требовалось около 7-7,5-секунд).

Toyota Land Cruiser 300

Что еще интереснее, результат большого внедорожника Nissan заметно превзошел цифры его главного соперника – Toyota Land Cruiser 300.

Тот с собственным твин-турбо мотором V6, работающим на дизельном топливе, в реальных испытаниях сумел разогнаться от 0 до 100 километров в час только за 8-8,5-секунд.

Ранее мы рассказывали о том, что у нового Nissan Patrol, как и у его предшественника, может появиться «внедорожная» модификация Warrior. Ее автором является австралийская компания Premicar, которая собирается продавать такие машины исключительно на местном рынке.