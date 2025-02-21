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Новый Nissan Patrol Y63 впервые показали в хардкорной воинственной версии Warrior

Текст: Алексей Шмидт
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В 2019 году в Австралии появилась специальная, экстремальная версия пикапа Nissan Navara, адаптированная для бездорожья. В 2023-м аналогичное исполнение примерил на себя внедорожник Patrol. Не так давно последний пережил смену поколений, в которой лишился хардкорного варианта. Но его отсутствие не продлится долго.

Авторы проекта Warrior – австралийская фирма Premicar – подтвердили, что аналогичный вариант вскоре получит актуальное поколение Patrol Y63. Но, как и прежде, он не будет адресован глобальному рынку. 

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Неофициальный рендер нового Nissan Patrol Warrior

Какие изменения ждут Patrol Warrior пока неизвестно, но независимый художник «Theottle» и австралийский портал «Drive» уже подготовили изображения такого внедорожника.

Машина, показанная на неофициальных рендерах, использует дизайн свежего поколения «Патруля», но обладает доработками, характерными для варианта Warrior (в переводе «Воин»). 

Судя по всему, такие автомобили получат массивные колеса, обутые в вездеходные покрышки, а также усиленную лифтованную подвеску с расширенной колеей, адаптированную под езду по бездорожью и увеличенную грузоподъемность.

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Неофициальный рендер нового Nissan Patrol Warrior

Кроме того, в оснащение внедорожника войдут дополнительные детали, такие как красная защитная пластина, прикрывающая моторный/трансмиссионный картеры, и более широкие колесные арки с неокрашенными пластиковыми накладками. 

Агрегатную сторону Patrol в версии Warrior ее разработчики из Premicar ранее не трогали.

Если то же самое будет с новым поколением этого внедорожника, то он сохранит под капотом заводской 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 425 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Помогать ему будет 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода с «понижайкой». 

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Фото:Theottle
ИСТОЧНИК:Drive

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