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Выигравший Lamborghini Urus фанат Шакиры пожаловался, что у него нет денег, чтобы на нем ездить

Текст: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года мы рассказывали о том, что колумбийская певица Шакира разыграет среди своих поклонников кастомную версию кроссовера Lamborghini Urus, снявшуюся в ее клипе на песню Soltera.

Победителем конкурса оказался Майкл Мехиа, который получил автомобиль из рук знаменитости еще в декабре 2024 года.

Но все оказалось не так радужно, как многие думают. Сначала счастливчик обратил внимание на то, что победа в конкурсе сильно изменила его жизнь и приковала к нему очень много общественного интереса. А затем рассказал, что затраты на ежедневную эксплуатацию дорогого итальянского кроссовера для него слишком высоки.

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Певица Шакира за рулем своего Lamborghini Urus

Несмотря на то, что Шакира выделила на регистрацию, страхование и обслуживание Urus для своего фаната порядка 90 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей), новоиспеченный владелец фиолетового кроссовера заявил, что цены на эти процедуры за последнее время успели сильно вырасти.

К примеру, только одна страховка для машины обходится ему более 2 тысяч долларов в месяц (178 тысяч рублей). Кроме того, он оказался шокирован тем, что теперь вынужден тратить на заправку полного бака каждые два дня по 70 долларов (около 6 тысяч рублей).

Lamborghini Urus певицы Шакиры

К счастью для мужчины, избавиться от этих проблем он может очень быстро, просто продав свою машину.

Кто-то уже предложил ему за Urus Шакиры от 700 до 800 тысяч долларов (62 – 71 миллион рублей), что в 3 раза дороже, чем такие кроссоверы стоят новыми. Но, похоже, его не устраивает даже такая цена.

«Я думаю, что мечта любого человека – стать миллионером. Один миллион и один доллар и я буду счастлив», – заявил владелец фиолетового Lamborghini Urus, подаренного известной поп-певицей. 

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Фото:Соцсети

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