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Певица Шакира обещает подарить Lamborghini, на котором ездила по бордюрам, одному из фанатов

Текст: Алиса Шашкова
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Один из поклонников певицы Шакиры может стать новым владельцем вседорожника Lamborghini Urus, на котором колумбийская поп-исполнительница снялась в клипе на свой сингл Soltera, в том числе проехав по бордюру парковки.

О планах подарить итальянский спортивный кроссовер своим фанатам поп-звезда объявила в своих соцсетях, попутно рассказав, что речь идет не о простом Urus, а о машине, внешний дизайн которой проектировала она сама. 

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Автомобиль обладает изготовленным на заказ фиолетовым экстерьером с черными легкосплавными дисками и флюоро-зелеными тормозными суппортами, а также аналогичным по палитре интерьером. 

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Базовая механическая спецификация Lamborghini Urus, как у Шакиры, в последний раз продавалась в 2022 году по цене от 26 миллионов 840 тысяч рублей без учета расходов на доставку и налогов. Под капотом такой машины установлен 4-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом V8 мощностью 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Итальянский автопроизводитель утверждает, что кроссовер может разгоняться от 0 до 100 километров в час за 3,6-секунды, а его максимальная скорость равна 305 км/ч.

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Фото:Соцсети

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