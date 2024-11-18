Japan Times: у Nissan остался год, чтобы избежать финансовой катастрофы

Пробоины в судне под названием Nissan становятся крупнее, а значит ее руководству предстоит как можно быстрее заделывать эти дыры пока японский автопроизводитель не пошел ко дну. Операционная маржа компании упала в последние недели до 0,5%, тогда как его партнер по альянсу Renault напротив наращивает эту цифру, приближаясь к отметке в 7%.

В Nissan уже оценили ситуацию как сложную и упоминали о возможности сокращения эквивалента 9 тысяч рабочих мест по всему миру, особенно в производстве. Но, как пишет, японский портал «Japan Times», компании стоит поторопиться.

Японские журналисты предполагают, что у Nissan остался ровно год, чтобы избежать финансовой катастрофы.

Nissan Ariya

По подсчетам аналитиков, долг автопроизводителя накапливается и в 2026 году может составить более 5 миллиардов долларов, если руководство бренда не вмешается в ситуацию, задействовав кардинальные меры.

Более того, долги Nissan уже давят на финансы Renault, которая по-прежнему владеет более 30% капитала японского автомобильного бренда.

Пока менеджмент японского автопроизводителя не спешит впадать в панику, ведь у него все еще есть рычаги сокращения долга. Но с исчерпанием таких возможностей финансовая свобода Nissan может подвергнуться серьезным ограничениям, что способно вылиться в потенциальное банкротство компании.