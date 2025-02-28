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Прокладка ГБЦ не единственный страшный сон владельцев Subaru

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Автомобили Subaru считаются одними из самых надежных. На самом деле, не так давно этот японский автопроизводитель опередил в нескольких крупных рейтингах даже саму Toyota. 

Но, как и все другие компании, «Субару» не идеальна. И у ее машин могут быть определенные технические «болячки».

Comprehensive Guide to Subaru Head Gasket Problems 1
Результат проблем с прокладкой ГБЦ автомобиля Subaru

Главная из них хорошо известна в социальных сетях и на форумах, где «субаристы» делятся своими историями о пробитых прокладках головки блока цилиндров (ГБЦ).

Индикаторами неисправности являются белый дым из выхлопной системы, утечки рабочих жидкостей и перегрев двигателя.

Этой поломкой уже никого не удивить и многие воспринимают ее как данность, но что с другими неприятностями, которые могут поджидать обладателя Subaru?

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Кроссовер Subaru Forester

На самом деле серьезных технических проблем у машин этой компании немного, а те, что есть, бывают и у конкурентов.

Среди них утечки из гидроусилителя руля (неисправность не сильно распространена на машинах после 2009 года), а также тривиальные утечки масла, которыми в зависимости от частоты обслуживания могут страдать автомобили любого другого автопроизводителя. 

Что интересно, несмотря на то, что Subaru использует бесступенчатые трансмиссии (вариаторы), считающиеся одними из самых ненадежных коробок передач, проблемы с ними если и случаются, то очень редко. 

Всё благодаря стальной многорядной цепи, которая заменяет традиционный ремень в аналогичных КПП других автопроизводителей. 

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Фото:Subaru, соцсети

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