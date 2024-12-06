Subaru заняла первое место в рейтинге лучших автомобильных брендов Consumer Reports 2025

Портал «Consumer Reports» опубликовал свой ежегодный табель успеваемости автомобильных брендов на 2025 год. В общем ТОП-е были представлены оценки для 32 различных брендов и результаты их дорожных испытаний.

Несмотря на то, что пятерка марок с самым высоким рейтингом осталась без изменений по сравнению с прошлым годом, одной компании все же удалось подняться на вершину чарта. И ей оказалась Subaru.

Это второй раз за четыре года, когда «Субару» занимает первое место в рейтинге качества брендов «CR». Одним из факторов, который позволил японскому автопроизводителю достигнуть вершины ТОП-а, стала надежность, по которой Subaru удалось обойти даже признанного лидера в этой категории – Toyota.

Другие бренды в пятерке лучших остались прежними, но их порядок также претерпел значительные изменения. К примеру, BMW заняла второе место, оттеснив Lexus, тогда как Porsche и Honda сумели подняться на одну позицию до 4 и 5 мест соответственно.

Общий список лучших автомобильных марок на 2025 год по версии Consumer Reports выглядит следующим образом:

1 место – Subaru (79 баллов);

2 место – BMW (78 баллов);

3 место – Lexus (77 баллов);

4 место – Porsche (77 баллов);

5 место – Honda (75 баллов).