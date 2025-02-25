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Недорогой кроссовер Mitsubishi, на который был рекордный спрос, готов обрести глобальную гибридную версию

Текст: Ростислав Архипов
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Презентация новой компактной SUV-модели компании Mitsubishi, получившей название XForce, состоялась в конце лета 2023 года.

Сначала машину показали в Индонезии, где вызвала ажиотажный спрос, а затем она дебютировала во Вьетнаме. Следом на очереди значится рынок Тайваня. Однако впоследствии этот «паркетник» должен выйти за пределы Юго-Восточной Азии. Но перед этим ему предстоит обзавестись гибридной модификацией.

Недавно такой вариант XForce был замечен во время тестов в Таиланде, а местная пресса уверяет, что дата мировой премьеры гибридного кроссовера уже определена. Машину покажут 20 марта 2025 года. 

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Тестовые прототипы гибридных Mitsubishi XForce

Если информация об этом подтвердится, то дебют автомобиля будет приурочен к международному автосалону в Бангкоке. 

О самом гибридом XForce в Mitsubishi пока хранят молчание. Впрочем, инсайдеры уверяют, что машина получит приставку к названию e:Motion и встанет в один ряд с моделями Xpander e:Motion и Xpander Cross e:Motion. 

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Компоновка гибридной силовой установки в Mitsubishi Xpander e:Motion

Учитывая, что XForce и Xpander основаны на одной и той же платформе, существует высокий шанс, что компактный кроссовер-бестселлер Mitsubishi позаимствует у компактвэна гибридный силовой агрегат, работающий от 1,6-литрового мотора, электродвигателя и батареи емкостью 1,1 кВт/ч. В Xpander такая силовая установка выдает 114 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. 

Журналисты из Таиланда пишут, что новый кроссовер XForce e:Motion получит более богатое оснащение, нежели его обычный собрат.

Машина включит в свой арсенал усовершенствованную систему помощи водителю и другие современные функции безопасности, но при этом останется бюджетной моделью.  

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