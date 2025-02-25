Недорогой кроссовер Mitsubishi, на который был рекордный спрос, готов обрести глобальную гибридную версию

Презентация новой компактной SUV-модели компании Mitsubishi, получившей название XForce, состоялась в конце лета 2023 года.

Сначала машину показали в Индонезии, где вызвала ажиотажный спрос, а затем она дебютировала во Вьетнаме. Следом на очереди значится рынок Тайваня. Однако впоследствии этот «паркетник» должен выйти за пределы Юго-Восточной Азии. Но перед этим ему предстоит обзавестись гибридной модификацией.

Недавно такой вариант XForce был замечен во время тестов в Таиланде, а местная пресса уверяет, что дата мировой премьеры гибридного кроссовера уже определена. Машину покажут 20 марта 2025 года.

Тестовые прототипы гибридных Mitsubishi XForce

Если информация об этом подтвердится, то дебют автомобиля будет приурочен к международному автосалону в Бангкоке.

О самом гибридом XForce в Mitsubishi пока хранят молчание. Впрочем, инсайдеры уверяют, что машина получит приставку к названию e:Motion и встанет в один ряд с моделями Xpander e:Motion и Xpander Cross e:Motion.

Компоновка гибридной силовой установки в Mitsubishi Xpander e:Motion

Учитывая, что XForce и Xpander основаны на одной и той же платформе, существует высокий шанс, что компактный кроссовер-бестселлер Mitsubishi позаимствует у компактвэна гибридный силовой агрегат, работающий от 1,6-литрового мотора, электродвигателя и батареи емкостью 1,1 кВт/ч. В Xpander такая силовая установка выдает 114 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента.

Журналисты из Таиланда пишут, что новый кроссовер XForce e:Motion получит более богатое оснащение, нежели его обычный собрат.

Машина включит в свой арсенал усовершенствованную систему помощи водителю и другие современные функции безопасности, но при этом останется бюджетной моделью.