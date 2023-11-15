Новый бюджетный кроссовер Mitsubishi, за которым гонятся покупатели, получил леворульную версию

Спустя несколько месяцев после мировой премьеры в Индонезии, компания Mitsubishi выводит свой новый кроссовер XForce на новый рынок сбыта. Вслед за дебютным индонезийским рынком первая партия «паркетников» компании появилась в другой стране Азиатско-Тихоокеанского региона – Вьетнаме.

Учитывая обстоятельство, что в этом государстве правостороннее движение, речь идет уже не о праворульных SUV, а о кроссоверах с рулевой колонкой и педалями, расположенными слева.

Отличия между индонезийской и вьетнамской версиями Mitsubishi XForce заключается не только в том, где находится руль и педали.

У леворульного кроссовера в оснащение войдут передовые системы помощи водителю (ADAS), включающие: автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, а также адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет фар, которых нет у праворульных «паркетников».

В качестве двигателя вьетнамский XForce получит 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который будет полностью идентичен индонезийскому кроссоверу. Его мощность составит те же 105 лошадиных сил и 141 Нм.

Единственным вариантом трансмиссии будет вариатор, а привод вновь окажется только передним.

В перспективе леворульный Mitsubishi XForce может добраться и до российского рынка (по параллельному импорту), но произойдет это только после того, как машина начнет полноценно сходить с конвейера и попадать в распоряжение покупателей, очередь из которых уже выстроилась на много месяцев вперед.