Для Toyota RAV4 нового поколения обозначили цены и сроки запуска

Toyota вывела на испытания новое поколение своего популярного кроссовера RAV4 еще в прошлом году, но до премьеры этой долгожданной модели по-прежнему остается немало времени.

По крайней мере это следует из свежего отчета японского инсайдерского портала «BestCarWeb», который параллельно с ориентировочными сроками запуска «паркетника» назвал его предварительные цены и раскрыл о самом проекте новые подробности.

Журналисты, имеющие источники внутри Toyota, утверждают, что презентация нового поколения RAV4 состоится не раньше осени 2026 года. Автомобиль будет построен на обновленной платформе, которая станет ключом к появлению у модели полностью электрической модификации.

Внешне новый «паркетник» должен унаследовать дизайн предшественника, но с точечными правками.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Машине должна достаться оформленная по-новому лицевая часть с новой конфигурацией и рисунком оптики в стиле Prius и Crown, а также решеткой радиатора, встроенной в перелицованный бампер, и выкрашенной в цвет кузова.

Изменения внешности кормы автомобиля, скорее всего, пойдет по пути использования нового широкого сквозного заднего фонаря и установки модернизированной двери багажника.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Считалось, что машине будет положен 1,5-литровый двигатель нового поколения, но инсайдеры пишут, что кроссовер продолжит использовать прежние 2- и 2,5-литровые моторы Dynamic Force, работающие в составе гибридных силовых установок.

При этом впоследствии под капотом этой модели расположится полноценный электромотор, который предложат для ее электрической модификации.

Что касается порядка цен, то в Японии ждут, что новый RAV4 окажется немного дороже своей нынешней генерации. Прайс-лист на него будет начинаться с отметки в 4,5 миллиона иен для простого гибрида (2,6 миллиона рублей) и до 5,8 миллиона иен для варианта с плагин-гибридной модификации (3,4 миллиона рублей).

Полностью электрический «РАВ4» будет стоить еще дороже – от 6 миллионов иен или 3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.