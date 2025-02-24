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Арнольд Шварценеггер рассказал, как назывался его первый автомобиль: спойлер – это BMW

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
шварц бмв

Бывший губернатор Калифорнии, бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер является большим автомобильным фанатом. Но в его коллекции машин есть продукция одной марки, к которой он относится с наибольшим трепетом. Всё из-за того, что именно ее автомобиль он приобрел в качестве своей первой машины.

Недавно австриец дал интервью журналистам в передаче «BMW Group Classic», где рассказал о том, как называлось его первое авто.

По словам знаменитости, одним из автомобилей, пробудившим в нем любовь к 4-колесной технике, стал BMW врача, который каждый день проезжал мимо его дома в Австрии. 

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После переезда в Америку в 1968 году и завоевания титулов «Мистер Олимпия» Шварценеггер начал зарабатывать большие деньги.

Потратить их было решено на первый в жизни новый автомобиль. Австриец мечтал о BMW 2000, но он стоил слишком дорого, поэтому ему пришлось довольствоваться BMW 1600. 

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Комментируя покупку BMW после приезда в США Шварц с иронией заявил, что повел себя как типичный немец, который выбирает только немецкие машины.

Но судя по тону интервью, голливудская звезда по прежнему испытывает к автомобилям этой баварской марки большую симпатию. 

Сегодня автопарк знаменитого актера и бывшего политика включает в себя большую коллекцию автомобилей. В январе 2024 года один экземпляр из нее (кастомный пикап Mercedes-Benz Unimog) был продан на аукционе «Barrett-Jackson».

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Фото: BMW Group Classic/YouTube

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