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Вездеход Mercedes Unimog Арнольда Шварцнеггера продадут на аукционе

Какой окажется его цена – пока загадка

Текст: Алиса Шашкова
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Знаменитый актер и экс-губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварцнеггер может похвастаться внушительным автопарком, в который входят как быстрые, так и внедорожные машины. И одним из самых «проходимых» среди них является грузовик Mercedes-Benz Unimog. Накануне стало известно, что он вошел в список январских лотов аукциона «Barrett-Jackson».

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Речь идет о кастомном пикапе Mercedes-Benz Inimog U1300 SE 1977 года. Автомобиль оснащен 6,4-литровым рядным турбодизельным двигателем, работающим в паре с механической коробкой передач. 

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В 2012 году машина была полностью отреставрирована, модифицирована и модернизирована специалистами Unimog Merex Mertec в Гаггенау (Германия).

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Ей достались 22,5-дюймовые колеса, обутые в покрышки Michelin XZL 445/65 диаметром 1,15 метра, гидравлическая наклонная кабина, лебедка с электроприводом, дополнительная светотехника, пневмоподвеска и акустическая система Blaupunkt.

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На одометре внедорожного пикапа красуется цифра всего в 4 тысячи 300 километров, а на передней панели имеется автограф его знаменитого хозяина. 

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В 2016 году автомобиль уже выставлялся на продажу. Тогда за машину просили более 350 тысяч долларов или 31 миллион 700 тысяч рублей, но на нынешнем аукционе у лота пока нет даже ориентировочной цены. Торги пройдут в период с 20 по 28 января 2024 года. 

Фото:Barrett-Jackson

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