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Вместо Toyota LandCruiser FJ и Suzuki Jimny: Mercedes выпустит маленький внедорожник

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Всплеск популярности компактных внедорожников, который начался с появления 5-дверной версии Suzuki Jimny и может продолжиться с выходом нового Toyota LandCruiser FJ, заинтересовал Германию. Штутгартский автогигант Mercedes-Benz нацелился не упустить возможность побороться за покупателей с двумя этими японскими моделями. 

Судя по официальному анонсу, появление собственного мини-внедорожника немецкого бренда состоится до конца этого десятилетия. Но, вероятно, произойдет это скорее раньше, чем позже.

Никаких дополнительных подробностей о младшем брате G-Class пока не приводится. Однако инсайдеры полагают, что машина будет полностью электрической. У «Гелендвагена» уже есть батарейная версия, появившаяся в прошлом году, которая использует 4 электромотора и способна проезжать без подзарядки до 473 км.

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Официальный тизер мини-g-Class

Меньший по размерам и более дешевый «Гелик», скорее всего, будет приводиться в движение двумя электрическими двигателями, одному из которых предстоит отвечать за полный привод. 

Ожидается, что машина окажется примерно той же длины, что и модель GLM (порядка 4,6-метра). Это сделает ее практически идентичной по габаритам Toyota RAV4 и позволит превзойти потенциального конкурента Toyota LandCruiser FJ, выход которого намечен на этот год.

Последний, напомним, собираются построить на бюджетной платформе IMV, которая способна обеспечить ему высокие способности на бездорожье. При этом мини-«Ленд Крузер» должен оказаться дешевле как флагманского Land Cruiser 300, так и более тривиального Land Cruiser 250/Prado.

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Фото:Mercedes-Benz

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