В Швеции продают необычный Mercedes скорой помощи для животных

Mercedes-Benz E 220 CDI, переоборудованный в машину скором помощи для животных

В Швеции на аукцион судебных приставов выставили необычный Mercedes-Benz E 220 CDI, который после переоборудования использовался как машина скорой помощи для животных. Автомобиль сохранил специальное оборудование, световые приборы и характерную желто-зеленую расцветку. Сейчас его предлагают покупателям с учетом целого набора недостатков и неисправностей.

Впервые автомобиль зарегистрировали для эксплуатации в 2011 году. На одометре указана цифра в 53 тысячи 350 километров, а действующий техосмотр рассчитан до 31 мая 2027 года. В августе судебному приставу удалось запустить двигатель, однако полноценная проверка работоспособности автомобиля не проводилась.

Внешне Mercedes по-прежнему напоминает специализированную машину скорой помощи. Кузов получил желто-зеленый декор, синие символы и соответствующие обозначения, а спереди установлены дополнительные фары. Синее световое оборудование также осталось на автомобиле.

Передняя часть салона сохранила привычную архитектуру Mercedes с автоматической коробкой передач и деревянными декоративными панелями. За водительским рядом начинается специализированный отсек, где установлены шкафы и оборудование для оказания помощи животным.

В объявлении отдельно отмечается, что внутри обнаружены следы пребывания животных и оставленные одеяла. Состояние кузова также оценивается как далеко не идеальное. У автомобиля есть сколы на капоте, бампере и лобовом стекле, царапины на левой стороне кузова и трещина на лобовом стекле.

Поврежден и задний бампер, а светоотражающий материал по периметру кузова изношен. Кроме того, у автомобиля отсутствуют инструкция по эксплуатации и сервисная книжка.

Есть претензии и к техническому состоянию. Судебная служба зафиксировала стук в районе генератора или аккумулятора. Во время движения появляется скрежет, а на панели приборов загораются несколько предупреждающих индикаторов.

Отдельно отмечается ослабленный диск на левом заднем колесе. Покупатель приобретает Mercedes в текущем состоянии и не получает от судебной службы гарантий относительно его работоспособности или качества.

После завершения торгов отказаться от покупки уже нельзя. Поэтому будущему владельцу придется самостоятельно оценивать состояние автомобиля и возможные расходы на его восстановление.

Несмотря на все недостатки, необычная конструкция может оказаться интересной для покупателей, которые ищут основу для нестандартного проекта. Среди возможных вариантов использования называют переоборудование автомобиля в кемпер или его восстановление с сохранением оригинальной направленности.

Начальная рекомендованная цена продажи установлена на уровне 40 тысяч шведских крон (примерно 345 тысяч российских рублей), но торги должны начаться с еще более низкой суммы – всего в 20 тысяч крон (около 170 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на 16 сентября).