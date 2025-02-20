Джереми Кларксон готовится к неожиданному возвращению в автомобильное шоу

Журналист Джереми Кларксон прекратил свою деятельность в качестве ведущего автомобильных шоу «Топ Гир» и «Гранд Тур», это не значит, что он больше не будет связан с автомобильной тематикой.
Одиозный британец готовится к неожиданному возвращению на телевидение. Причем в автомобильное шоу, но не собственное, а чужое. И не в качестве ведущего.
Кларксон должен появиться в одном из эпизодов тринадцатого сезона программы «Car S.O.S», которую выпускает канал National Geographic. В нем ведущий Тим Шоу и механик Джон Фазз Таунсенд работают над восстановлением ветхих классических автомобилей, которые затем возвращают их владельцам.
Каждая серия телепрограммы заканчивается эмоциональным воссоединением отреставрированной машины с ее обладателем.
Как сообщают британские СМИ, в одном из эпизодов 13-го сезона ведущие «Car S.O.S» будут работать над машиной Land Rover Discovery на ферме Кларксона, о которой существует собственное шоу.
Новый сезон автомобильной передачи, в которой должен засветиться скандальный экс-ведущий «Топ Гир» и «Гранд Тур», стартует на британском телевидении в марте.
Ранее мы рассказывали о том, что легендарные автомобили из шоу Top Gear, которые собирались отправить на утилизацию, удалось спасти от исчезновения. Часть из них выкупил Грампианский музей транспорта из Шотландии.