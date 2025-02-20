Джереми Кларксон готовится к неожиданному возвращению в автомобильное шоу

Журналист Джереми Кларксон прекратил свою деятельность в качестве ведущего автомобильных шоу «Топ Гир» и «Гранд Тур», это не значит, что он больше не будет связан с автомобильной тематикой.

Одиозный британец готовится к неожиданному возвращению на телевидение. Причем в автомобильное шоу, но не собственное, а чужое. И не в качестве ведущего.

Кларксон должен появиться в одном из эпизодов тринадцатого сезона программы «Car S.O.S», которую выпускает канал National Geographic. В нем ведущий Тим Шоу и механик Джон Фазз Таунсенд работают над восстановлением ветхих классических автомобилей, которые затем возвращают их владельцам.

Фрагмент телепередачи Car S.O.S на канале National Geographic

Каждая серия телепрограммы заканчивается эмоциональным воссоединением отреставрированной машины с ее обладателем.

Как сообщают британские СМИ, в одном из эпизодов 13-го сезона ведущие «Car S.O.S» будут работать над машиной Land Rover Discovery на ферме Кларксона, о которой существует собственное шоу.

Джереми Кларксон в собственном шоу “Ферма Кларксона”

Новый сезон автомобильной передачи, в которой должен засветиться скандальный экс-ведущий «Топ Гир» и «Гранд Тур», стартует на британском телевидении в марте.

Ранее мы рассказывали о том, что легендарные автомобили из шоу Top Gear, которые собирались отправить на утилизацию, удалось спасти от исчезновения. Часть из них выкупил Грампианский музей транспорта из Шотландии.