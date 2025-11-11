Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского автопрома: оно практически сбылось

В 2011 году для съемок в специальном выпуске популярного автомобильного шоу Top Gear британский телеведущий Джереми Кларксон и его коллега по цеху Джеймс Мэй отправились в Китай, чтобы исследовать стремительно растущую «поднебесную» автопромышленность. По итогам своего путешествия журналисты дали прогноз, который спустя 14 лет практически сбылся.

В сюжете спецвыпуска Top Gear Кларксон и Мэй отметили, что в 1977 году в Китае был один миллион автомобилей. В 2008-м количество машин составляло уже 51 миллион, а на момент съемки передачи их оказалось 85 миллионов.

Прогнозы говорили о том, что такими темпами к 2025 году в Китае будет ездить более 350 миллионов автомобилей, что будет примерно соответствовать показателям США и Германии вместе взятых. А дорожная сеть страны станет настолько большой, что по размерам переплюнет все Британские острова в 20 раз.

Джереми Кларксон в спецвыпуске Top Gear от Китае (2011 год)

Резюмируя свои выводы Кларксон и Мэй 14 лет назад балансируя между иронией и серьезным тоном заявили: «Так будем ли мы все ездить на китайских автомобилях в будущем? Наверное, да». И этот прогноз практически сбылся.

Разумеется, сегодня не все ездят на китайских машинах, но «поднебесная» автомобильная экспансия на весь мир продолжается. И заметно это не только в России.

Количество новых автомобильных китайских брендов растет в геометрической прогрессии и даже именитые мировые автопроизводители пытаются понять, как перестроить свой бизнес, чтобы как минимум не проиграть в конкуренции на ключевых рынках сбыта машинам из КНР.