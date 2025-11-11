ДомойАвтоновости сегодняДжереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского автопрома: оно практически сбылось

Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского автопрома: оно практически сбылось

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Over a decade ago Jeremy Clarkson and James May went to China investigate the countrys rapidly growing car industry lead 1

В 2011 году для съемок в специальном выпуске популярного автомобильного шоу Top Gear британский телеведущий Джереми Кларксон и его коллега по цеху Джеймс Мэй отправились в Китай, чтобы исследовать стремительно растущую «поднебесную» автопромышленность. По итогам своего путешествия журналисты дали прогноз, который спустя 14 лет практически сбылся.

В сюжете спецвыпуска Top Gear Кларксон и Мэй отметили, что в 1977 году в Китае был один миллион автомобилей. В 2008-м количество машин составляло уже 51 миллион, а на момент съемки передачи их оказалось 85 миллионов. 

Прогнозы говорили о том, что такими темпами к 2025 году в Китае будет ездить более 350 миллионов автомобилей, что будет примерно соответствовать показателям США и Германии вместе взятых. А дорожная сеть страны станет настолько большой, что по размерам переплюнет все Британские острова в 20 раз. 

Снимок экрана 2025 11 11 в 11.51.37
Джереми Кларксон в спецвыпуске Top Gear от Китае (2011 год)

Резюмируя свои выводы Кларксон и Мэй 14 лет назад балансируя между иронией и серьезным тоном заявили: «Так будем ли мы все ездить на китайских автомобилях в будущем? Наверное, да». И этот прогноз практически сбылся.

Разумеется, сегодня не все ездят на китайских машинах, но «поднебесная» автомобильная экспансия на весь мир продолжается. И заметно это не только в России.

Количество новых автомобильных китайских брендов растет в геометрической прогрессии и даже именитые мировые автопроизводители пытаются понять, как перестроить свой бизнес, чтобы как минимум не проиграть в конкуренции на ключевых рынках сбыта машинам из КНР.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на...

Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру...

Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты...

Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser...

Один из самых качественных хэтчбеков в мире не...

Новый легковой пикап Volkswagen для битвы с Hyundai...

«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России...

3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных...

Минивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным...

Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение...

Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе...

Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и...

Mitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer...

Четвертый цвет может освободить водителей от бесконечных остановок...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+