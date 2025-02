Культовые машины с Top Gear, которые хотели отправить на свалку, спасены

В начале этого года мы рассказывали, что владельцы прав на популярное шоу Top Gear собираются отправить на утилизацию десятки машин, которые снимались в отдельных эпизодах этой автомобильной передачи. Тогда фанаты выражали свое негодование этим решением компании в соцсетях. И, похоже, их усилия не оказались тщетными.

Спасти 17 автомобилей, на которых ездила легендарная троица ведущих Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также отдельные их сменщики, решили в Шотландии.

Джереми Кларксон за рулем Peel P45

Утверждается, что все часть машин заберет себе Грампианский музей транспорта. Среди них точно окажется одноместный Peel P45 (на фото выше), бархатный фургон с мороженным повышенной проходимости, названный ведущими «Мистер Ниппи», дизель-электрический гибрид Hammerhead Eagle i-Thrust, а также многие другие культовые автомобили, принимавшие участие в популярном шоу.

Фургон по продаже мороженного, переделанный во внедорожник (Mr Nippy)

Дизель-электрический гибрид Hammerhead Eagle i-Thrust

Напомним, весь обширный автопарк, включающий в себя около 60 единиц авто, на протяжении 15 лет был выставлен в национальном автомобильном музее в Болье (Великобритания), однако закрытием Top Gear в конце прошлого года руководители британского телеканала, владеющие правами на эти машины, решили отправить их на утилизацию.

17 выкупленных автомобилей из коллекции Top Gear примут участие в выставке And On That Bombshell уже 28 марта.

Какая судьба ждет остальные машины, от которых Грампианский музей транспорта отказался, не уточняется, но, скорее всего, они все-таки будут утилизированы.