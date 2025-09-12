ДомойАвтоновости сегодняЛюбимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не Porsche и даже не...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не Porsche и даже не Bugatti: он японский

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
lexus lfa clarkson

Британский автомобильный журналист Джереми Кларксон, наиболее знакомый зрителям по роли ведущего в популярном телевизионном шоу «Top Gear», известен своей любовью к машинам. 

За годы карьеры в автомобильной сфере он успел протестировать огромное количество спорт, супер и гиперкаров, в том числе невероятно дорогих и редких. Но когда ему задали вопрос как называется его любимая машина ответ оказался неожиданно приземленным.

Featured Image 2025 07 28T114311478
Lexus LFA

Нет, ей оказался не автомобиль Ferrari или Porsche. И даже не McLaren, Bugatti или Lamborghini. Выбором Кларксона, по его словам, всегда был Lexus LFA.

Автомобиль был протестирован британцем более 10 лет назад (в 2012 году) и тогда он не скрывал своих эмоций. Позднее, в 2023-м году, ему напомнили о тех тестах. И он признался, что с того времени никогда не испытывал тех же ощущений за рулем в любой другой машине. 

Featured Image 2025 07 28T114252832
Lexus LFA

Напомним, Lexus LFA комплектовался 4,8-литровым бензиновым двигателем V10, который был установлен в легкий кузов.

За счет этого машина оказалась очень динамичной, мощной и сбалансированной. С места до 100 километров в час купе «Лексус» разгонялось всего за 3,7-секунды, а сам суперкар был ограничен 500 экземплярами и стоил порядка 450 тысяч долларов (37,7-миллиона рублей). 

Примечательно, но несмотря на то, что Кларксон мог потенциально позволить себе такой автомобиль и до сих пор считает его лучшим, он никогда им не владел. И, похоже, не собирается пополнять им свой автопарк даже с уходом на пенсию.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus

Читайте также:

Последние новости:

Короля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Обновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover»...

В России дан старт продажам некитайского седана из...

В Германии продают «Русский Гелендваген» ГАЗ-69М за 2,2...

«Мини-Гелендваген» готовится побороться за покупателей с новым Land...

Показан Hyundai Tucson новой генерации с дизайном «под...

Абсолютно новый Mitsubishi Pajero появится раньше, чем все...

Toyota готовит маленький электрический внедорожник Compact Cruiser EV...

Новый прочный внедорожник BMW G74 на замену «Гелендвагена»...

Представлена компактная внедорожная спальня на колесах с дизайном...

Раскрыты худшие годы выпуска Toyota 4Runner: владельцы ругают...

Самый надежный среднеразмерный пикап делает не Toyota

Самый крупный и престижный седан Hyundai вот-вот обновится...

Электрический кроссовер Suzuki e Vitara оценили в Японии...

Маленький и бюджетный спорткар от Toyota готов создать...

Новый Nissan Skyline показался в реалистичном виде

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+