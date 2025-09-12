Любимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не Porsche и даже не Bugatti: он японский

Британский автомобильный журналист Джереми Кларксон, наиболее знакомый зрителям по роли ведущего в популярном телевизионном шоу «Top Gear», известен своей любовью к машинам.

За годы карьеры в автомобильной сфере он успел протестировать огромное количество спорт, супер и гиперкаров, в том числе невероятно дорогих и редких. Но когда ему задали вопрос как называется его любимая машина ответ оказался неожиданно приземленным.

Lexus LFA

Нет, ей оказался не автомобиль Ferrari или Porsche. И даже не McLaren, Bugatti или Lamborghini. Выбором Кларксона, по его словам, всегда был Lexus LFA.

Автомобиль был протестирован британцем более 10 лет назад (в 2012 году) и тогда он не скрывал своих эмоций. Позднее, в 2023-м году, ему напомнили о тех тестах. И он признался, что с того времени никогда не испытывал тех же ощущений за рулем в любой другой машине.

Lexus LFA

Напомним, Lexus LFA комплектовался 4,8-литровым бензиновым двигателем V10, который был установлен в легкий кузов.

За счет этого машина оказалась очень динамичной, мощной и сбалансированной. С места до 100 километров в час купе «Лексус» разгонялось всего за 3,7-секунды, а сам суперкар был ограничен 500 экземплярами и стоил порядка 450 тысяч долларов (37,7-миллиона рублей).

Примечательно, но несмотря на то, что Кларксон мог потенциально позволить себе такой автомобиль и до сих пор считает его лучшим, он никогда им не владел. И, похоже, не собирается пополнять им свой автопарк даже с уходом на пенсию.