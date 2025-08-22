ДомойАвтоновости сегодняХэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 25d6d310 fce4 4001 bab8 0cdcba95bc01 1

Автомобильное шоу Top Gear прославилось своим основным составом: Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, которые покинули телепередачу в 2015 году. Впоследствии их сменили несколько других трио ведущих. 

Один из них: Крисс Харрис, Пэдди МакГиннес и Фредди Флинтофф. В самом первом выпуске этой троицы фигурировал хэтчбек Mini, который затем был использован в качестве автомобиля для изнурительного путешествия в Эфиопии. На днях конкретно этот экземпляр машины был выставлен на аукцион.

3475c38c 56ff d0ad 685b 025ab601e3db 2
Mini из шоу Top Gear, выставленный на торги в Великобритании

Автомобиль 1990 года выпуска прошел через ряд доработок, о которых говорилось в одной из серий Top Gear.

Согласно описанию к лоту, опубликованному на сайте аукционного дома «Iconic Auctioneers», хэтчбек пребывает в исправном состоянии и по-прежнему на ходу, однако у машины отсутствует техосмотр с далекого 2019 года.

rec15811 1 45

Пробег 3-дверки равен всего 36 тысячам 400 миль (примерно 58 тысяч 500 км). Несмотря на неидеальный внешний вид от этого автомобиля ждут ажиотажного спроса, которое обусловлено его телевизионной историей.

Организаторы торгов планируют реализовать этот лот за сумму от 8 до 10 тысяч фунтов стерлингов (870 – 1 миллион 90 тысяч рублей). 

rec15811 1 3

Победитель аукциона будет назван уже совсем скоро – 28 августа. На момент публикации этой статьи крайней ставкой за этот лот является сумма в 900 фунтов стерлингов (менее 100 тысяч рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Iconic Auctioneers

Читайте также:

Последние новости:

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Новый кроссовер Suzuki, который положит на лопатки Renault...

Кроссовер Honda CR-V нового поколения обещает стать современнее...

Родной брат Kia Sportage от Hyundai может получить...

Mitsubishi представила новое поколение Delica Mini

Новый рамный внедорожник Nissan Xterra против Toyota 4Runner...

Пикап Toyota Tacoma превратили в вездеход для путешествий...

Владельцы BMW не пользуются поворотниками не только в...

Китайский «Гелендваген» вот-вот начнут продавать в Германии

Роскошный китайский седан лучше Mercedes S-Class обещают привезти...

Дешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в...

Новый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land...

Самый известный кроссовер Porsche показан с новым дизайном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+