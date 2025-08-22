Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

Автомобильное шоу Top Gear прославилось своим основным составом: Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, которые покинули телепередачу в 2015 году. Впоследствии их сменили несколько других трио ведущих.

Один из них: Крисс Харрис, Пэдди МакГиннес и Фредди Флинтофф. В самом первом выпуске этой троицы фигурировал хэтчбек Mini, который затем был использован в качестве автомобиля для изнурительного путешествия в Эфиопии. На днях конкретно этот экземпляр машины был выставлен на аукцион.

Mini из шоу Top Gear, выставленный на торги в Великобритании

Автомобиль 1990 года выпуска прошел через ряд доработок, о которых говорилось в одной из серий Top Gear.

Согласно описанию к лоту, опубликованному на сайте аукционного дома «Iconic Auctioneers», хэтчбек пребывает в исправном состоянии и по-прежнему на ходу, однако у машины отсутствует техосмотр с далекого 2019 года.

Пробег 3-дверки равен всего 36 тысячам 400 миль (примерно 58 тысяч 500 км). Несмотря на неидеальный внешний вид от этого автомобиля ждут ажиотажного спроса, которое обусловлено его телевизионной историей.

Организаторы торгов планируют реализовать этот лот за сумму от 8 до 10 тысяч фунтов стерлингов (870 – 1 миллион 90 тысяч рублей).

Победитель аукциона будет назван уже совсем скоро – 28 августа. На момент публикации этой статьи крайней ставкой за этот лот является сумма в 900 фунтов стерлингов (менее 100 тысяч рублей).