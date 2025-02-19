Nissan распродает за копейки колеса и шины от внедорожных Navara Pro-4X

Австралийский офис Nissan объявил об акции невиданной щедрости. Владельцам пикапов Navara поколения D23, выпускаемого с 2014 года предложат приобрести за небольшие деньги комплект «грязевых» покрышек Yokohama Geolandar и четыре черный оригинальных 17-дюймовых легкосплавных колесных диска, а также одну «запаску», предназначенных для внедорожных Navara Pro-4X.

За все это роскошество австралийцам придется заплатить всего 849 австралийский долларов или 49 тысяч рублей.

Отмечается, что колеса и покрышки, выставленные на продажу официальными дилерами Nissan в Австралии, относятся к спецификации Navara Pro-4X 2020 года и были складированы во время переоборудования этой модели в версию Warrior от местной фирмы Premcar.

Nissan Navara Pro-4X Warrior

Из-за того, что вариант Warrior перешел на более крупные и широкие шины Cooper Discoverer AT3 и уникальные 17-дюймовые легкосплавные колеса, большая часть старых запасов покрышек и дисков не были распроданы и много лет лежали на складах, которые теперь собираются очистить для новых партий запчастей.

Напомним, современные Navara Pro-4X Warrior помимо других колес и шин отличаются от обычных пикапов «Навара» перенастроенной подвеской, увеличенным клиренсом и колеей, совместимым с лебедкой бампером, светодиодной световой панелью, накладками на днище кузова и переработанным буксирным крюком.

На днях мы сообщали, что новое поколение Nissan Navara могут представить уже в 2025 году. Кроме того, утверждается, что машина сохранит свой внедорожный вариант Pro-4X.