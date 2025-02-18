Новый Nissan Navara представят раньше, чем все думают: у него сохранится версия для бездорожья

В начале февраля в интернете стали обсуждаться слухи о планах Nissan провести премьеру новой, четвертой по счету генерации своего популярного пикапа Navara. Тогда ожидалось, что презентация новинки состоится в 2026-2027 году, но новые сообщения из зарубежной прессы обещают дебют «Навары» гораздо раньше.

Австралийский журнал «Drive» пишет, что пикап нового поколения уже показали дилерам во время засекреченной пресс-конференции.

Кроме того, им назвали предварительный срок официальной премьеры машины на «Зеленом континенте» – в октябре. При этом для остального мира автомобиль может быть раскрыт еще раньше.

Тизер нового поколения Nissan Navara

Презентовать глобальный Navara 4 генерации собираются в Таиланде – на главном рынке большинства японских среднеразмерных пикапов. Дилерам также пообещали, что машина сохранит ориентированную на бездорожье версию Pro-4X.

Ни для кого не секрет, что новый «Навара» станет близким родственником пикапа Mitsubishi L200/Triton. Автомобиль позаимствует у соплатформенника не только размеры и раму, но и силовой агрегат.

Кроме того, обе эти модели будут собирать на одной и той же сборочной линии Mitsubishi в Лаем Чабанге (Таиланд).

Тем не менее, представители австралийских дилеров, которым уже показали машину, уверяют, что новая Navara получит собственный дизайн и Nissan и не окажется копипастой актуальной генерации Mitsubishi L200/Triton.