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Новый Nissan Navara представят раньше, чем все думают: у него сохранится версия для бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
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В начале февраля в интернете стали обсуждаться слухи о планах Nissan провести премьеру новой, четвертой по счету генерации своего популярного пикапа Navara. Тогда ожидалось, что презентация новинки состоится в 2026-2027 году, но новые сообщения из зарубежной прессы обещают дебют «Навары» гораздо раньше.

Австралийский журнал «Drive» пишет, что пикап нового поколения уже показали дилерам во время засекреченной пресс-конференции.

Кроме того, им назвали предварительный срок официальной премьеры машины на «Зеленом континенте» – в октябре. При этом для остального мира автомобиль может быть раскрыт еще раньше.

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Тизер нового поколения Nissan Navara

Презентовать глобальный Navara 4 генерации собираются в Таиланде – на главном рынке большинства японских среднеразмерных пикапов. Дилерам также пообещали, что машина сохранит ориентированную на бездорожье версию Pro-4X.

Ни для кого не секрет, что новый «Навара» станет близким родственником пикапа Mitsubishi L200/Triton. Автомобиль позаимствует у соплатформенника не только размеры и раму, но и силовой агрегат.

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Кроме того, обе эти модели будут собирать на одной и той же сборочной линии Mitsubishi в Лаем Чабанге (Таиланд). 

Тем не менее, представители австралийских дилеров, которым уже показали машину, уверяют, что новая Navara получит собственный дизайн и Nissan и не окажется копипастой актуальной генерации Mitsubishi L200/Triton.

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Фото:https://www.drive.com.au/news/new-nissan-navara-due-in-australia-this-year-exclusive/

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