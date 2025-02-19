Поддельные шпионские фото легендарного Volvo в новом обличии вызвали переполох в соцсетях

Развитие систем искусственного интеллекта может использоваться как на пользу, так и во вред человеку.

Очередное доказательство этого тезиса – недавно утекшие в Сеть фотографии, на которых якобы был запечатлен преемник легендарного седана Volvo 240 и его универсал-версии Combi. Утверждалось, что машины заметили во время тестов на немецком автодроме Нюрбургринг.

Снимки вызвали настоящий переполох на профильных форумах владельцев Volvo. В большинстве комментариев к постам с фотографиями машин пользователи радовались скорому их появлению, а также массово писали, что ждали их очень долго.

Фейковые изображения возрожденных Volvo 200-й серии, созданные искусственным интеллектом

Но затем наступило разочарование, ведь впоследствии выяснилось, что фотографии не имеют с реальностью ничего общего.

Оказалось, что снимки, на которых седан и универсал Volvo с элементами дизайна, отсылающими к оригинальной 200-й серии, и прикрытой камуфляжем передней частью кузова, являются фейком.

Скриншот с фейковыми изображениями Volvo 200-й серии нового поколения, созданными искусственным интеллектом

Автором этих изображений оказался искусственный интеллект, который использовал в своей работе неофициальные рендеры такого автомобиля от цифрового художника Джордана Рубенштейна-Таулера, опубликовавшего их еще в ноябре 2024 года.

Так что к разочарованию фанатов Volvo ни о каком возрождении 200-й серии речи явно не идет.