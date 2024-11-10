Дизайнер возродил классический Volvo 240 в современном виде

Volvo всегда был брендом, являющимся синонимом безопасности и скандинавского дизайна. Компания долгое время балансировала между практичностью и сдержанным стилем. И эта традиция, которая, вероятно, продолжится в его новых электромобилях. Но что, если шведский автопроизводитель решится вернуться в дизайне к своим корням?

Поразмыслить на этот счет взялся независимый художник Джордан Рубинштейн Тайлер, подготовивший вымышленный концепт Volvo 240 2026 года, в котором слились старые экстерьеры решения компании и самые современные.

Несмотря на то, что за последние годы Volvo перевернула не просто страницу, а целую главу в эволюции своего дизайна, самым знаковым ее автомобилем до сих пор является 200-я серия.

Оригинальный Volvo 200 Series, выпускавшийся с 1974 по 1993 год в качестве преемника столь же угловатой 100 Series, с тех пор приобрел культовый статус. Его часто называют несокрушимым автомобильным эквивалентом Nokia 3310: прочным, неубиваемым и бескомпромиссно утилитарным.

По замыслу дизайнера, в новой эпохе возрожденная «двусотка» могла бы сохранить свои классические черты, но получить большую аэродинамическую утонченность и передовое оснащение.

Седан и универсал Volvo 240 2026 получили современные квадратные фары, укомплектованные фирменным светодиодным светом «Молот Тора», обтекаемые легкосплавные диски, чистые линии кузова с аэродинамическими изысками, такими как «жабры» по бокам, а также потайные ручки дверей.

Не обошел стороной художник и интерьер таких машин. Внутри вымышленного 240-го на новый лад была размещена мультимедийная система с портретным дисплеем, цифровая «пригорка», 4-спицевое рулевое колесо, отсылающее к оригинальной 200-й серии, а также оказалась предусмотрена выраженная скандинавская подсветка.

Учитывая отсутствие у показанных на рендерах машин выхлопных труб, можно предположить, что это электромобили. А значит им вполне мог бы оказаться положен аккумулятор на 110 кВт/ч и два электромотора мощностью до 510 лошадиных сил (в рамках платформы SPA2).

Разумеется, ни о каком новом Volvo 240 пока речи не идет, но если шведы все же задумаются о таком проекте, то им легко можно будет заменить модели S60 и V60, создав достойного конкурента для предстоящего BMW Neue Klasse.