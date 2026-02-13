Легендарный «Шведский танк» возвращается: но пока лишь в виртуальной реальности

Несмотря на свою известность, Volvo остается небольшим нишевым премиальным брендом автомобилей. Шведская компания, которой теперь владеет Geely, заметно уступает своим прямым конкурентам Audi, Mercedes и BMW по продажам, но «вольвовцы» не сдаются, активно развивая линейку электромобилей и гибридов.

Большим шагом вперед для этого бренда могло бы стать возрождение легендарного имени Volvo V240, прозванного за свою невероятную выносливость «Шведским танком». Речи об этом пока не идет (по крайней мере по отсутствию официальных заявлений на эту тему), однако это не значит, что современный 240-й не вернется в линейку «Вольво» в будущем.

О том, как он мог бы выглядеть, поразмыслил дизайнер, известный в соцсетях под ником «TheSketchMonkey», подготовивший визуализацию дизайна нового Volvo V240 с оглядкой на современные экстерьерные решения компании и внешний вид 200-й серии, выпускавшейся в период с 1974 по 1993 годы в кузовах седан, универсал и даже кабриолет.

Сверху – оригинальный Volvo V240, снизу – неофициальный рендер нового поколения этой модели

Эксперт по компьютерной графике сохранил современному «двухсот сороковому» большие фары оригинала, но оснастил их светодиодными дневными ходовыми огнями в виде молота Тора. Вертикальная прямоугольная решетка радиатора была переосмыслена на новый лад, а бампер получил четко очерченные объемы.

Корму и салон гипотетического нового Volvo V240 его автор, к сожалению, не показал, как и не дал никакой информации о том, какой силовой установкой по его мнению мог бы комплектоваться такой автомобиль.

Впрочем, первое, что приходит сразу на ум, это гибридный агрегат на базе бензинового мотора, который положен новейшему Volvo XC70.