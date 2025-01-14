Культовые автомобили из Top Gear отправили на металлолом, разозлив фанатов шоу

Легендарные автомобили, принимавшие участие в съемках популярного автомобильного шоу Top Gear, отправились на утилизацию. Так решило руководство британского телеканала, владеющего правами на эту передачу.

Фанаты Top Gear сопроводили эти новости целой тирадой комментариев, в которых раскритиковали отправку культовых кастомизированных машин на металлолом.

До 2023 года автомобили, в числе которых значился проект лимузина, сделанного для Джереми Кларксона из Fiat Panda, а также Mini Cooper, использовавшийся в первой в истории попытке прыжка с трамплина на лыжах в сцецвыпуске о зимних Олимпийских играх 2006 года, были выставлены в Национальном автомобильном музее в поместье Болье в Великобритании.

Лимузин, сделанный из Fiat Panda для Джереми Кларксона

Mini Cooper в сцецвыпуске о зимних Олимпийских играх 2006 года

В экспозицию входило порядка 60 автомобилей и другого реквизита со съемок шоу и даже Дирижабль Джеймса Мэя, на котором он летал в одной из серий через Англию в 2010 году. Но почти все они теперь утилизированы.

Дирижабль Джеймса Мэя

Разумеется, эти новости не могли не затронуть чувства фанатов Top Gear, которые относились к утилизированным машинам не как к груде металла.

Один из комментаторов написал в интернете: «Это позор. Было бы неплохо, если бы их удалось сохранить».

Другой пользователь Сети предложил продать их на аукционе для помощи больным детям, а третий и вовсе задался вопросом, почему их не купил какой-нибудь коллекционер.

Бывший продюсер Top Gear и «Гранд Тур» Ричард Потер объяснил на своей странице в соцсетях, что ни одно из предложенных фанатами решений компании не подходит:

«Они не могут быть проданы. Даже на благотворительность. По разным причинам, и не в последнюю очередь из-за их опасности для окружающих».