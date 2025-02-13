Альянс Geely и Renault хочет выйти за пределы Южной Кореи

В начале 2022 года китайский концерн Geely и французский автопроизводитель Renault объявили о создании совместного завода в Южной Корее, на котором будут выпускать машины по бизнес-модели бейдж-инжиниринг. Одной из них стал кроссовер Geely Monjaro, переименованный в Renault Grand Koleos и даже недавно добравшийся до России.

Но останавливаться на одном рынке недавно испеченный альянс, похоже, не намерен. Как сообщает «Reuters», аналогичный совместный завод у Geely и Renault вскоре появится в Латинской Америке.

Кроссовер Renault Grand Koleos (перелицованный Geely Monjaro)

Расширение партнерства будет осуществлено в Бразилии. Сейчас стороны работают над предварительной сделкой, о результатах которой обещают объявить в конце февраля. Переговоры не являются публичными, поэтому их подробности засекречены.

Тем не менее, если верить инсайдерским утечкам, речь идет о покупке Geely миноритарного пакета акций Renault Brazil и использовании завода французской компании в Куритибе для сборки китайских автомобилей.

Премьера Renault Grand Koleos (перелицованного Geely Monjaro)

Журналисты связались с представителями Geely и Renault, чтобы они могли подтвердить или опровергнуть слухи о готовящейся сделке, но те отказались от комментариев.

Напомним, ранее Geely заявляла, что собирается вернуться на бразильский рынок с новой стратегией, сосредоточившись на электрифицированных и технологичных автомобилях. При этом какие конкретно модели планировала вывести в продажу китайская компания тогда не сообщалось.