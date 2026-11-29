Неофициальный цифровой рендер пятого поколения Honda Fit (2028)

Популярный компактный хэтчбек Honda Fit дожидается серьезных перемен с новым, пятым по счету поколением, дебют которого в родной для него Японии намечен на 2028 год. Накануне в японской прессе представили несколько первых прогнозов, какие изменения ждут эту 5-дверку, дополнив эту информацию рендерными иллюстрациями.

Honda Fit первого поколения был представлен на заре 2000-х и быстро стал одним из самых известных и продаваемых автомобилей в своем сегменте. За пределами Японии (в Штатах) машина звалась Jazz, где также пользовалась неплохим спросом. Четвертая генерация «Фита» вышла в 2020-м, а в 2026-м прошла через рестайлинг.

Сейчас в повестке Honda значится пятое поколение этого хэтчбека, предполагающее ряд важных изменений во внешности в сравнении с предшественником.

Если верить прогнозу независимых дизайнеров из Японии, новый Fit продолжит движение в нынешнем визуальном направлении, сохранив пропорции, но получив более массивную переднюю часть кузова. Машине могут полностью «перерисовать» оформление «передка», наделив новыми фарами, другой решеткой радиатора и перекроенным бампером.

Неофициальный цифровой рендер пятого поколения Honda Fit (2028)

Габариты должны остаться плюс-минус прежними. Актуальный хэтчбек в зависимости от версии обладает длиной в 3995-4095 мм и шириной около 1695 мм. Единственным исключением является версия Crosstar с кузовом шириной 1725 мм. Предполагается, что новый Fit получит слегка увеличенную колесную базу и незначительное увеличение длины, которые в совокупности должны сделать машину более просторной.

В салоне, который на рендерах пока не показали, хэтчбек должен обзавестись увеличенным центральным дисплеем мультимедийной системы, цифровой комбинацией приборов и голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Силовая гамма модели, вероятно, сохранит в Японии бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и гибридную систему e:HEV. Сейчас атмосферный мотор развивает 118 л.с., а в составе гибридной установки используются двигатель мощностью 106 л.с. и тяговый электромотор на 123 л.с.

Для реформенного хэтчбека могут предложить более совершенную гибридную технологию, в которой топливная экономичность повысится более чем на 10%.

Конкретно для Fit это может означать снижение «прожорливости» с 5,46 литра на 100 км до 5 литров на 100 километров для бензиновых версий и с 3,44 литра на 100 км до 3,3 литра на 100 километров для гибридов соответственно.

Скорее всего, с новым поколением машина также подорожает. Актуальный Honda Fit сейчас продают в Японии по цене от 1,8 млн иен (примерно 930 тысяч рублей). Ожидается, что с пятой генерации хэтчбек будут продавать в базовой комплектации минимум за 2 миллиона иен, что эквивалентно 1 миллиону 30 тысячам российских рублей по текущему курсу.

Напомним, ранее Дейли-Мотор подробно рассказывал о том, как может измениться с новым поколением кроссовер Honda CR-V.