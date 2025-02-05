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В России появился новый импортный кроссовер привычного бренда, но есть подвох

Текст: Алексей Шмидт
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Еще три года назад автомобили Renault были завсегдатаями российского авторынка. Их не только продавали, но и выпускали в РФ, а спрос на них был одним из самых высоких. Но за последнее время многое изменилось и теперь модели французской марки появляются здесь в единичных экземплярах. 

Одной из редких новинок этого французского бренда недавно стал кроссовер, который завезли на наш рынок компании, занимающиеся альтернативным импортом. 

Речь идет о Renault Grand Koleos 2025 года выпуска без пробега, приехавшем в Россию прямиком из Южной Кореи, где налажено его производство.

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Renault Grand Koleos

Интересный момент, связанный с этим автомобилем, кроется в том, что фактически это никакой не Renault, а привычный россиянам Geely Monjaro (в Китае Geely Xingyue L) со слегка перелицованным дизайном. 

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Салон Renault Grand Koleos

Машина скопировала китайский бестселлер даже внутри, сохранив три дисплея, занимающие практически всю площадь передней панели.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, использующей полуторалитровый бензиновый турбомотор и 3-скоростную коробку передач, в которую встроен электрический двигатель. Максимальная мощность системы равна 245 лошадиным силам и 540 Нм. 

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Renault Grand Koleos

Вседорожник пользуется ажиотажным спросом на корейском рынке и по итогам прошлого года вошел в пятерку самых популярных моделей местного производства, что не могло не сказаться на его цене для российских покупателей. 

Стоимость нового Renault Grand Koleos, выставленного на продажу в Москве, составляет 5 миллионов 548 тысяч рублей. 

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Фото:Renault

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