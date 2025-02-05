В России появился новый импортный кроссовер привычного бренда, но есть подвох

Еще три года назад автомобили Renault были завсегдатаями российского авторынка. Их не только продавали, но и выпускали в РФ, а спрос на них был одним из самых высоких. Но за последнее время многое изменилось и теперь модели французской марки появляются здесь в единичных экземплярах.

Одной из редких новинок этого французского бренда недавно стал кроссовер, который завезли на наш рынок компании, занимающиеся альтернативным импортом.

Речь идет о Renault Grand Koleos 2025 года выпуска без пробега, приехавшем в Россию прямиком из Южной Кореи, где налажено его производство.

Renault Grand Koleos

Интересный момент, связанный с этим автомобилем, кроется в том, что фактически это никакой не Renault, а привычный россиянам Geely Monjaro (в Китае Geely Xingyue L) со слегка перелицованным дизайном.

Салон Renault Grand Koleos

Машина скопировала китайский бестселлер даже внутри, сохранив три дисплея, занимающие практически всю площадь передней панели.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, использующей полуторалитровый бензиновый турбомотор и 3-скоростную коробку передач, в которую встроен электрический двигатель. Максимальная мощность системы равна 245 лошадиным силам и 540 Нм.

Renault Grand Koleos

Вседорожник пользуется ажиотажным спросом на корейском рынке и по итогам прошлого года вошел в пятерку самых популярных моделей местного производства, что не могло не сказаться на его цене для российских покупателей.

Стоимость нового Renault Grand Koleos, выставленного на продажу в Москве, составляет 5 миллионов 548 тысяч рублей.