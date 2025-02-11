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Долгожданный новый кроссовер Subaru поразит своим внешним видом

Текст: Алексей Шмидт
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Outback дебютировал в модельной линейке Subaru несколько десятилетий назад и первое время использовал в названии приставку Legacy, от которой впоследствии избавился.

Автомобиль оказался популярен в своем сегменте и дожил до шестого по счету поколения, которое вскоре должно перейти в седьмую генерацию, обещающее машине поразительные перемены в дизайне.

Художники студии «Enhance_Cars» проанализировали шпионские фотографии прототипов новых «Аутбэков», опубликовав в интернете реалистичные рендеры седьмой итерации этой модели.

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Судя по изображениям, от модернизации машины ждут серьезных изменений, которые затронут весь внешний облик автомобиля и даже его форм-фактор. 

Outback должен отойти от амплуа универсала повышенной проходимости, получив более высокий кузов, характерный для сегмента кроссоверов.

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Subaru Outback: сверху рендер нового поколения, снизу фото актуальной генерации

Передняя часть машины примерит другой капот, двухуровневую оптику, прямоугольную решетку радиатора вместо шестиугольной, новый бампер и крылья с другим пластиковым обвесом, а также выштамповками над арками. 

Боковины «паркетника» сменят линию остекления, рисунок колесных дисков и форму дверей, в то время как корма обзаведется переделанными фонарями, иной дверью багажника и новым бампером.

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Subaru Outback: сверху рендер нового поколения, снизу фото актуальной генерации

Технические изменения автомобиля пока доподлинно неизвестны, но ранее сообщалось о том, что новинка Subaru может получить гибридную силовую установку, к которой приложили руку инженеры Toyota.

Речь идет о четырехцилиндровом оппозитном двигателе компании, который будет работать в паре с электрическим мотором «Тойоты» и системой полного привода. 

Официальная премьера седьмого поколения Subaru Outback запланирована на 2025 год.

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Фото:@Enhance_Cars

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