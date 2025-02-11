Долгожданный новый кроссовер Subaru поразит своим внешним видом

Outback дебютировал в модельной линейке Subaru несколько десятилетий назад и первое время использовал в названии приставку Legacy, от которой впоследствии избавился.

Автомобиль оказался популярен в своем сегменте и дожил до шестого по счету поколения, которое вскоре должно перейти в седьмую генерацию, обещающее машине поразительные перемены в дизайне.

Художники студии «Enhance_Cars» проанализировали шпионские фотографии прототипов новых «Аутбэков», опубликовав в интернете реалистичные рендеры седьмой итерации этой модели.

Судя по изображениям, от модернизации машины ждут серьезных изменений, которые затронут весь внешний облик автомобиля и даже его форм-фактор.

Outback должен отойти от амплуа универсала повышенной проходимости, получив более высокий кузов, характерный для сегмента кроссоверов.

Subaru Outback: сверху рендер нового поколения, снизу фото актуальной генерации

Передняя часть машины примерит другой капот, двухуровневую оптику, прямоугольную решетку радиатора вместо шестиугольной, новый бампер и крылья с другим пластиковым обвесом, а также выштамповками над арками.

Боковины «паркетника» сменят линию остекления, рисунок колесных дисков и форму дверей, в то время как корма обзаведется переделанными фонарями, иной дверью багажника и новым бампером.

Subaru Outback: сверху рендер нового поколения, снизу фото актуальной генерации

Технические изменения автомобиля пока доподлинно неизвестны, но ранее сообщалось о том, что новинка Subaru может получить гибридную силовую установку, к которой приложили руку инженеры Toyota.

Речь идет о четырехцилиндровом оппозитном двигателе компании, который будет работать в паре с электрическим мотором «Тойоты» и системой полного привода.

Официальная премьера седьмого поколения Subaru Outback запланирована на 2025 год.