Долгожданный новый кроссовер Subaru поразит своим внешним видом

Outback дебютировал в модельной линейке Subaru несколько десятилетий назад и первое время использовал в названии приставку Legacy, от которой впоследствии избавился.
Автомобиль оказался популярен в своем сегменте и дожил до шестого по счету поколения, которое вскоре должно перейти в седьмую генерацию, обещающее машине поразительные перемены в дизайне.
Художники студии «Enhance_Cars» проанализировали шпионские фотографии прототипов новых «Аутбэков», опубликовав в интернете реалистичные рендеры седьмой итерации этой модели.
Судя по изображениям, от модернизации машины ждут серьезных изменений, которые затронут весь внешний облик автомобиля и даже его форм-фактор.
Outback должен отойти от амплуа универсала повышенной проходимости, получив более высокий кузов, характерный для сегмента кроссоверов.
Передняя часть машины примерит другой капот, двухуровневую оптику, прямоугольную решетку радиатора вместо шестиугольной, новый бампер и крылья с другим пластиковым обвесом, а также выштамповками над арками.
Боковины «паркетника» сменят линию остекления, рисунок колесных дисков и форму дверей, в то время как корма обзаведется переделанными фонарями, иной дверью багажника и новым бампером.
Технические изменения автомобиля пока доподлинно неизвестны, но ранее сообщалось о том, что новинка Subaru может получить гибридную силовую установку, к которой приложили руку инженеры Toyota.
Речь идет о четырехцилиндровом оппозитном двигателе компании, который будет работать в паре с электрическим мотором «Тойоты» и системой полного привода.
Официальная премьера седьмого поколения Subaru Outback запланирована на 2025 год.