Новое спортивное купе Mazda показано на качественных изображениях

В последнее время среди японских автопроизводителей резко вырос интерес к спортивным купе, которые долго не входили в приоритет компаний.

Первой о своем плане представить такой автомобиль заявила Toyota и недавно запатентовала для машины название GR Celica, а теперь аналогичную по формату модель, похоже, начали разрабатывать и в «Мазде».

Новое спортивное купе Mazda (BestCarWeb)

Японское издание «BestCarWeb» в новом номере своего глянцевого журнала опубликовало первые качественные рендерные изображения нового спортивного купе Mazda, которое должно появиться в продаже в ближайшие годы.

Авторы картинок утверждают, что машина позиционируется в качестве преемницы легендарной модели RX-7. Это будет автомобиль с задним приводом, оснащенный 6-цилиндровым двигателем, но какой мощности пока остается только строить догадки.

Новое спортивное купе Mazda (BestCarWeb)

Более того, японские инсайдеры намекнули, что в создании этого автомобиля может принять участие Toyota, которую с Mazda связывают восьмилетние партнерские отношения (компании обмениваются технологиями в области гибридных силовых установок).

Осенью прошлого года сообщалось, что преемник Mazda RX-7 хотят оснастить наполовину электрическим роторным мотором.

Тогда утверждалось, что мощность системы в случае с ним составит около 350 лошадиных сил. В качестве сроков запуска машины в продажу японские журналисты называли 2026 год.