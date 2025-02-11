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Долгожданный пикап Nissan нового поколения обещают не делать глупой копией Mitsubishi L200

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Nissan Navara Rendering 1

Действующее поколение пикапа Nissan Navara предлагается на мировом рынке уже на протяжении более 10 лет. Поэтому вскоре эту популярную модель японского автопроизводителя ждет долгожданная смена генерации. 

Ни для кого не секрет, что следующая «Навара» будет основана на совершенно новом Mitsubishi L200/Triton. Поклонники этой модели выражали опасения, что пикап «Ниссан» может стать результатом бейдж-инжиниринга и будет отличаться от оригинала лишь другими шильдиками на кузове.

Однако руководство компании поспешило заверить своих покупателей, что новая «Навара» окажется чем-то большим, чем просто переименованный Mitsubishi L200/Triton.

mitsubishi l200 2025
Mitsubishi L200/Triton нового поколения

В интервью австралийскому порталу «Drive» управляющий директор Nissan Эндрю Хамберстоун заявил следующее:

«Мы уверены, что он будет похож на Nissan. Для этого мы внесем (в машину, прим. ред.) ряд изменений, чтобы убедиться, что это действительно так».

Топ-менеджер «Ниссан» также рассказал, что компания применит к новой Navara некоторые собственные технологии, затем добавив, что у нее есть что предложить машине с точки зрения грамотного использования пространства.

Nissan Navara Rendering 2 1
Неофициальный рендер нового Nissan Navara (Theottle)

Одно сегодня можно сказать точно – Nissan Navara нового поколения и Mitsubishi L200/Triton будут использовать под кузовом одинаковую раму, а также схожие размеры и дизайн. 

Что касается двигателей, то существует высокая вероятность их переноса с пикапа «Митсубиси». Если это окажется действительно так, что под капотом новой «Навары» расположится 2,4-литровый дизель MIVEC в нескольких вариантах форсировки мощностью от 150 до 204 лошадиных сил. 

В чем машины могут отличиться друг от друга, так это в их системах полного привода. В случае с Nissan может быть задействована система 4WD, аналогичная той, что появилась в свежем Patrol. В то время как Mitsubishi использует в L200/Triton технологию Super Select 4WD-II.

Премьера нового пикапа Nissan Navara должна состояться в 2026 году. 

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Фото:Theottle

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