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В Японии просят вернуть внедорожник Nissan Patrol на родину для конкуренции с Toyota Land Cruiser

Текст: Алексей Шмидт
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В сентябре прошлого года Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol и параллельно его североамериканский вариант Armada. Машины, как и прежде, были адресованы странам Ближнего Востока и Штатов, а в список стран, где они окажутся доступны, вновь не вошла Япония.

На родине «Патрол» продавался очень давно – до 2007 года и под именем Safari. В ближайшем будущем у этой модели есть шанс вернуться в «Страну восходящего солнца». По крайней мере об этом мечтают местные журналисты.

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Nissan Patrol

Автор заметки на японском портале «BestCarWeb» рассказал своим читателям, что протестировал новый Nissan Patrol еще в прошлом году в Саудовской Аравии и оказался впечатлен этим внедорожником.

По словам журналиста, в нынешнем поколении «Патрол» заметно прибавил с точки зрения показателя ездового комфорта.

Машина сохранила лестничную раму и независимую подвеску с двойными поперечными рычагами, но само шасси было полностью переработано. 

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Nissan Patrol

Кроме того, японскому внедорожнику в «топовых» комплектациях досталась новая пневматическая подвеска, заметно улучшившая ездовой комфорт машины и ее манеры на дороге.

«По сравнению с Cadillac Escalade, являющимся приблизительной ровней этой модели по габаритам, и привычным конкурентом Land Cruiser 300, новый Nissan Patrol обеспечивает комфорт, который равен или даже превосходит эти модели», – говорится в статье одного из самых авторитетных японских автомобильных изданий. 

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Салон нового поколения Nissan Patrol

По словам журналиста, продажи Nissan Safari (он же Patrol) завершились в Японии в июле 2007 года, но это не мешает компании при желании вернуть ее на родину. 

Источники внутри «Ниссан» заявляют о высоком интересе к машине со стороны потенциальных покупателей, но окончательное решение относительно возвращения внедорожника домой еще не принято. 

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Фото:Nissan
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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