ДомойАвтоновости сегодняСледующий Toyota RAV4 (2026) может оказаться не таким новым, как все думали

Следующий Toyota RAV4 (2026) может оказаться не таким новым, как все думали

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 02 09 в 10.36.31

Популярность кроссовера Toyota RAV4 не поддается сомнению. Машина продолжает удерживать высокие позиции в чартах продаж по всему миру. В начале этого года прототипы нового поколения этой модели были замечены во время тестов, пообещав ей существенные перемены. Однако они могут оказаться не такими обширными, как многие думают.

Американский журнал «CarsCoops» сообщает, что переход в новую генерацию для RAV4 будет проведен по тем же лекалам, как и в случае с другим бестселлером Toyota – седаном Camry.

Машина может обзавестись модернизированным оформлением передней и задней частей кузова, тогда как боковины «паркетника» останутся практически без изменений, намекая скорее на рестайлинг, нежели на полноценную смену поколений. 

Копия 2026 Toyota RAV4 White Carscoops Wilndlander 1 1 1
Спекулятивный рендер нового поколения Toyota RAV4 2026 (CarsCoops)

Более того, в список доводов о том, что ждать серьезных перемен в новом RAV4 2026 не стоит, журналисты из США включили потенциальное сохранение этой моделью своей платформы (TNGA-K), на которой был построен ее предшественник. 

Вместе со старой «тележкой» в реформенном японском кроссовере-бестселлере в очередной раз будут работать гибридные и подключаемые гибридные двигатели, в которых основные доработки сведутся к повышению мощности и эффективности, а не к революционным изменениям. 

2026 Toyota Rav4 0127 250
Шпионское фото прототипа нового поколения Toyota RAV4 2026 (CarsCoops)

Что касается переделки салона, то здесь инсайдеры ждут использования в новом RAV4 более качественных материалов отделки и, вероятно, увеличенного дисплея мультимедийной системы.

Единственной интригой в случае с проектом следующего «РАВ4» являются слухи о том, что автомобиль может получить полностью электрический вариант, который потенциально имеет шансы заменить не самый популярный кроссовер bZ4x.

Презентовать новое поколение одного из главных драйверов продаж Toyota на мировом рынке собираются в ближайшие полгода, а на рынок вывести ориентировочно осенью 2025-го. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:CarsCoops

Читайте также:

Последние новости:

Старший брат Duster превратился в идеальную машину для...

Минивэн-долгожитель от Toyota показался в тюнинг-обвесе от Modellista

Новый компактный SUV Nissan на базе Renault: как...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона был сделан в Японии

Электрический кроссовер Toyota за 1,3 миллиона рублей появится...

У компактного кроссовера Volkswagen T-Roc появится полностью электрическая...

Японский «автомобиль-франкенштейн» выставлен на продажу: в нем слились...

Большой внедорожник Infiniti оказался более качественным и надежным,...

Летающие автомобили могут быть дешевыми: пример из Китая

Популярный японский кей-кар превратили в крошечный, но очаровательный...

Шесть главных минусов автомобилей Lexus по мнению их...

Kia Seltos второго поколения: что о нем известно

Новая Toyota Celica и Toyota MR2 могут оказаться...

Шестое поколение Toyota RAV4 появится позже, чем все...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+