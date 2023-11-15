Представлена новая Toyota Camry (XV80): теперь она чистый гибрид

Состоялась долгожданная для многих премьера нового, девятого по счету поколения седана Toyota Camry (XV80). С переходом в новую генерацию машина приобрела слегка модернизированный дизайн, а также в значительной степени сменила свое техническое оснащение. Отныне у «Камри» нет турбомоторов и V6, а вся линейка двигателей состоит из гибридных силовых агрегатов.

4-дверку построили на той же платформе, что и раньше – TNGA. Силовая структура кузова не изменилась.

Внешне отличить новинку от ее предшественницы по передней и задней частям кузова, которые подверглись хоть и небольшой, но модернизации. Машине достались другие фары, иная радиаторная решетка, а также пересмотренные бамперы и перелицованные фонари.

Внутри перемен также оказалось немного. Среди них новая архитектура передней панели, слегка иной руль, а также увеличившиеся в размерах экраны мультимедийной системы и комбинации приборов.

Но самым главным изменением в новой «Камри» оказалось даже не все это, а ее агрегатная линейка. Японский седан окончательно избавился от турбомоторов и двигателей V6 и отныне будет исключительно гибридным.

Пока анонсировано только две версии – на базе 2,5-литрового атмосферника, агрегатированного двумя дополнительными электромоторами (228 лошадиных сил). Крутящий момент передается через вариатор на передние колеса.

Альтернативный вариант – с тремя электромоторами, обеспечивающими машине полный привод и мощность в 235 «сил».

В продажу девятое поколение Toyota Camry поступит в начале следующего года.