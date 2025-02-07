Новый BMW X5 Neue Klasse застрял в снегу, вылетев в кювет во время тестов

Компания BMW продолжает испытания нового BMW X5, который должен получить дизайн в стиле концепт-кара Neue Klasse X.

Премьеру машины ждут в 2026 году, а пока замаскированные прототипы этой модели проходят тесты на заснеженных дорогах Швеции. И далеко не всегда они идут так, как хотелось бы баварскому автопроизводителю.

Издание «CarsCoops» выложило в интернет фотографии, на которых видно, как новый X5 лежит в кювете. Кроссовер съехал с испытательной трассы и закопался в глубоком снегу.

Новый BMW X5 Neue Klasse в кювете

Журналисты сообщают, что водитель машины не пострадал, но автомобилю повезло меньше. Несмотря на то, что на снимках не видно повреждений кузова, вытащить кроссовер из снежной западни не удалось даже другому X5.

В итоге на место аварии вызвали экскаватор, который откопал машину и дал возможность отправить ее на проверку в сервис.

Концепт BMW Neue Klasse X

Что касается самой новой модели, то подробности о ней уже частично известны. Предполагается, что кроссовер обзаведется новым оформлением передней части кузова, которая будет перекликаться с концептом Neue Klasse X.

Корма машины получит менее радикальные перемены, но все же сможет удивить минималистичными дверными ручками, похожими на модель Ford Mustang Mach-E, а также переделанной дверью багажника и бампером.

Под капотом реформенного баварского кроссовера ожидается появление ассортимента двигателей внутреннего сгорания, а также полностью электрических силовых агрегатов.

Кроме того, ходят слухи, что в BMW совместно с Toyota работают над водородным двигателем для этой модели, который может появиться в ней в 2028 году.