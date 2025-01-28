Новый BMW X5 получит водородный двигатель, разработанный совместно с Toyota

Одной из самых ожидаемых премьер от баварского автопроизводителя BMW является следующее поколение его кроссовера X5. В пятой генерации «икс пятый», презентация которого запланирована на 2026 год, хотят оснастить модернизированными бензиновыми, дизельными и подключаемыми гибридными силовыми установками.

Но спустя два года у популярной модели BMW появится еще одна версия, использующая силовой агрегат, разработанный совместно с Toyota.

BMW iX5 Hydrogen

Речь идет о модели iX5, которая, по слухам, будет работать на водороде. Следом за ней аналогичные силовые установки получат и другие модели «БМВ».

Напомним, мелкосерийный выпуск водородных BMW X5 стартовал в 2023 году, хотя над такой технологией немецкая компания работает еще 70-х. Топливные элементы баварцы получают от Toyota, которая включилась в этот процесс с 2013 года.

Водородный автомобиль отличается от электромобиля тем, что позволяет осуществлять быструю заправку (за 3-4 минуты), что соответствует показателю машины с ДВС. Единственным нюансом, связанным с такой технологией, является отсутствие соответствующей инфраструктуры.

BMW iX5 Hydrogen

Концепт iX5 с водородной силовой установкой развивает мощность до 401 лошадиной силы и способен разгоняться от 0 до 100 километров в час менее чем за 6 секунд.

Водород дает достаточную тягу для отдачи в 172 лошадиные силы – остальное обеспечивает высокопроизводительная литий-ионная батарея, расположенная под багажником.

Что интересно, такой «икс пятый» оснащен обычным турбокомпрессором и интеркулером, которые отлично работают в том числе с блоком на топливных элементах, а два водородных бака обеспечивают машине запас хода до 504 километров (по циклу WLTP).