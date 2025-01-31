В России начнутся официальные продажи первого некитайского рамного внедорожника за последние годы

Последние три года ознаменовались для российского рынка практически полным переходом на «серый» импорт в сегменте зарубежных автомобилей. Единственными компаниями, которые продолжали ввозить к нам свои машины официально, были китайские автопроизводители.

Но уже совсем скоро произойдут перемены, ведь в Россию стремится попасть новый/старый корейский автопроизводитель, известный у нас как SsangYong.

В новой истории после чудо-спасения от банкротства эта марка носит имя KGM и пытается вырвать долю рынка там, где это возможно. Так что пустующий «официальный» российский авторынок для нее отличная возможность.

KGM Rexton в версии для российского рынка

Ранее KGM раскрыл список кроссоверов, которые будут продаваться у нас официально уже с 2025 года – ими оказались модели Tivoli, Korando и Torres. Но бывший SsangYong не оставит российских покупателей без рамного внедорожника, имя которому Rexton.

Автомобиль с этим названием уже продавался в РФ, но пропустил у нас свое второе поколение. Спустя почти 10 лет машина вернется в Россию в своей самой свежей итерации образца 2023 года.

KGM Rexton в версии для России

Длина первого некитайского рамного внедорожника, который приедет на наш рынок в рамках официальных поставок, составит 4,8-метра.

Его ширина будет равна 2-метрам, высота – 1,8-метрам, а колесная база – 2,8-метрам. Дорожный просвет автомобиля заявлен на уровне 22 см, а тяговое усилие – до 3,5-тонны.

В качестве двигателя машина задействует 2-литровый «наддувный» бензиновый двигатель, развивающий 225 лошадиных сил и 350 Нм. Ассистировать ему предстоит японской 6-ступенчатой АКПП фирмы Aisin.

Салон KGM Rexton

У Rexton для России будет полный привод. Причем не обычный, а вполне внедорожный «парт-тайм» с жестким подключением «передка» и «понижайкой».

Предлагать автомобиль собираются в двух версиях Dream и Icon, но их стоимость пока не раскрывается.

Примерно то же самое можно сказать о сроках запуска внедорожника в продажу, однако в любом случае ждать осталось недолго. Предполагается, что машина появится у дилеров уже в ближайшие несколько месяцев и будет предлагаться с официальной гарантией от автопроизводителя.