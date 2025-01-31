ДомойАвтоновости сегодняВ России начнутся официальные продажи первого некитайского рамного внедорожника за последние годы

В России начнутся официальные продажи первого некитайского рамного внедорожника за последние годы

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
rexton24 main 1

Последние три года ознаменовались для российского рынка практически полным переходом на «серый» импорт в сегменте зарубежных автомобилей. Единственными компаниями, которые продолжали ввозить к нам свои машины официально, были китайские автопроизводители.

Но уже совсем скоро произойдут перемены, ведь в Россию стремится попасть новый/старый корейский автопроизводитель, известный у нас как SsangYong.

В новой истории после чудо-спасения от банкротства эта марка носит имя KGM и пытается вырвать долю рынка там, где это возможно. Так что пустующий «официальный» российский авторынок для нее отличная возможность. 

fexA4J p2 13
KGM Rexton в версии для российского рынка

Ранее KGM раскрыл список кроссоверов, которые будут продаваться у нас официально уже с 2025 года – ими оказались модели Tivoli, Korando и Torres. Но бывший SsangYong не оставит российских покупателей без рамного внедорожника, имя которому Rexton.

Автомобиль с этим названием уже продавался в РФ, но пропустил у нас свое второе поколение. Спустя почти 10 лет машина вернется в Россию в своей самой свежей итерации образца 2023 года.

347373575310399
KGM Rexton в версии для России

Длина первого некитайского рамного внедорожника, который приедет на наш рынок в рамках официальных поставок, составит 4,8-метра.

Его ширина будет равна 2-метрам, высота – 1,8-метрам, а колесная база – 2,8-метрам. Дорожный просвет автомобиля заявлен на уровне 22 см, а тяговое усилие – до 3,5-тонны. 

В качестве двигателя машина задействует 2-литровый «наддувный» бензиновый двигатель, развивающий 225 лошадиных сил и 350 Нм. Ассистировать ему предстоит японской 6-ступенчатой АКПП фирмы Aisin.

kgm rexton interer 1 1
Салон KGM Rexton

У Rexton для России будет полный привод. Причем не обычный, а вполне внедорожный «парт-тайм» с жестким подключением «передка» и «понижайкой». 

Предлагать автомобиль собираются в двух версиях Dream и Icon, но их стоимость пока не раскрывается.

Примерно то же самое можно сказать о сроках запуска внедорожника в продажу, однако в любом случае ждать осталось недолго. Предполагается, что машина появится у дилеров уже в ближайшие несколько месяцев и будет предлагаться с официальной гарантией от автопроизводителя. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:KGM

Читайте также:

Последние новости:

Новый недорогой спортивный автомобиль от Suzuki с открытым...

Самую дорогую спецверсию Subaru Impreza 1 поколения продадут...

Японский хит Toyota в сегменте минивэнов получил «деревянную»...

Новый китайский супергибрид Venucia Big V DD-i с...

Самые экономичные кроссоверы по версии Consumer Reports

«Дикий» Subaru Forester представят уже меньше, чем через...

Jeep откажется от названия своего знаменитого внедорожника ради...

Владелец «последней» Toyota Camry назвал пять вещей, которые...

Venuum превратила Ferrari SF90 в суперкар злодея из...

Мировой супер-бестселлер среди автомобилей показан в новом поколении....

Король китайских автомобилей стоит в 8 раз дороже...

«Царь внедорожников» от Mitsubishi вернется не таким, каким...

Японцы назвали лучшие местные компакт-кроссоверы: раскрыт список из...

Три дешевые машины из 90-х, которые скоро взлетят...

Очень редкий и «нетронутый» Ferrari 1984 года выставили...

В Россию предлагают привезти самый популярный автомобиль среди...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+