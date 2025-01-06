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Первый за долгие годы некитайский кроссовер, который появится в России официально. Его везут из Кореи

Текст: Алексей Шмидт
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В последние несколько лет из России ушли все иностранные автомобильные компании за исключением китайских, поэтому основными новинками рынка, в том числе в сегменте кроссоверов, всегда были автомобили «поднебесного» автопрома. Но в 2025 году все изменится, ведь в РФ собираются привезти официально первый за эти годы некитайский кроссовер.

Речь идет о корейском KGM. О том, что эта марка, ранее называвшаяся SsangYong, готовится к выходу на российский рынок, стало известно еще в прошлом году. А недавно был назван ее первый автомобиль, которому суждено доехать до России в рамках официальных поставок. Им оказался «паркетник» Torres.

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KGM Torres

Torres уже предлагался на российском рынке раньше, но это были машины, ввезенные к нам по параллельному импорту. Однако с начала 2025 года этот вседорожник, построенный на платформе Korando, можно будет купить в РФ официально и рассчитывать на заводскую гарантию от автопроизводителя.

Длина «Торреса» составляет 4,7-метра, ширина равна 1,9-метрам, а высота – 1,7-метрам. Колесная база машины растянулась на 2,7-метра. Таким образом, эта модель KGM является прямым конкурентом таких популярных семейных SUV-автомобилей как Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

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KGM Torres

В качестве движущей силы Torres будет использовать в России свой оригинальный полуторалитровый бензиновый мотор, развивающий 163 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента.

Ассистировать ему предстоит 6-скоростной автоматической коробке передач фирмы Aisin, а также передний или полный привод в зависимости от выбранной версии (всего их будет три). 

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KGM Torres

Официальный ввоз KGM Torres из Южной Кореи в Россию стартует в ближайшие месяцы. Сколько он будет стоить пока неизвестно, но за параллельно импортированные машины, которые ранее поставлялись к нам «серыми» импортерами, автосалоны просили свыше 4 миллионов рублей.  

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Фото:KGM

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