«Дикий» Subaru Forester представят уже меньше, чем через неделю

Не так давно в интернет утекли фотографии спецверсии кроссовера Subaru Forester нового поколения, названной Wilderness (в переводе «дикая местность»). Машину запечатлели во время рекламных съемок, что намекало на ее скорую премьеру.

Накануне японский автопроизводитель опубликовал первый официальный тизер такой модели (заглавное фото), сопроводив его релизом даты премьеры автомобиля. Оказалось, что дебют «дикого» Forester состоится уже меньше, чем через неделю – 6 февраля.

Презентовать Forester Wilderness нового поколения собираются на автосалоне в Чикаго. Вместе с ним состоится презентация гибридной модификации «Форестера».

Утекший в Сеть снимок нового поколения Forester Wilderness (соцсети)

Судя по ранее опубликованным в Сети фотографиям, как и в случае с предшественником новая «внедорожная» модификация популярного кроссовера Subaru получит свежий пластиковый «макияж», включающий в себя массивную облицовку спереди и сзади, а также новые бамперы, дополненные серебристыми накладками снизу.

Другие отличия «дикого» Forester от обычного кроссовера будут заключаться в приподнятой подвеске и уникальных колесных дисках.

Шпионское фото Forester Wilderness с рекламных съемок машины (соцсети)

Технически машина не изменится и, скорее всего, получит классический 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель, выдающий 180 лошадиных сил и 241 Нм.

В основном варианте он соединен с бесступенчатой коробкой передач Lineartronic и стандартной системой полного привода.

Впрочем, не исключено, что в итоге Forester Wilderness и новому Forester Hybrid будет положен одинаковый гибридный силовой агрегат, состоящий из 2,5-литрового ДВС, двух электромоторов и батареи емкостью 1,1 кВт/ч. Такая установка обеспечит машине совокупную мощность в 194 лошадиные силы.