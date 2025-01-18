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Внедорожную версию кроссовера Subaru Forester засняли в естественной среде обитания

Текст: Ростислав Архипов
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Линейка Subaru Forester с 2021 года включает в себя «внедорожный» вариант Wilderness, представляющий собой автомобиль, который предназначен для приключений (с английского название машины переводится как «дикая местность»).

Такие автомобили отличались от оригинального SUV доработанной подвеской с более длинноходными пружинами и амортизаторами, увеличивающими дорожный просвет на 13 мм, специальными шинами и усиленной крышей, позволяющей разместить на ней палатку. 

В ноябре 2023 года Forester сменил поколение, но в свежей генерации до сих пор не обзавелся Wilderness-версией. Но ждать ее, похоже, осталось недолго.

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Новый Subaru Forester Wilderness (скриншот из соцсетей)

В социальных сетях появились первые фотографии «внедорожной» модификации «Форестера» шестого поколения, которую засняли во время рекламных съемок в лесу.

На фотографиях машина выглядит гораздо выше, чем массовый кроссовер, а также оснащена другими колесными дисками, обутыми в «зубастые» шины (вероятно, как и прежде, это Yokohama Geolandar). 

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Новый Subaru Forester Wilderness (скриншот из соцсетей)

Ожидается, что в новом поколении версия Wilderness сможет удивить увеличенной буксировочной способностью, которая превысит отметку в 1200 кг, усиленным экспедиционным багажником на крыше, выдерживающим вес до 250 кг, а также другими точечными доработками.

При этом агрегатно кроссовер будет точно таким же, как его стандартный вариант. Под капотом машины расположится проверенный временем 2,5-литровый «оппозитник», выдающий 185 лошадиных сил и 239 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит вариатору CVT и фирменной системе полного привода. 

В продажу новый Subaru Forester Wilderness поступит в ближайшие месяцы. 

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Фото:Соцсети

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