Дешевый и маленький Land Cruiser: что известно о новом внедорожнике Toyota

Большинство запланированных премьер Toyota в сегменте внедорожников уже отгремело. Сначала сменил поколение «старший» Land Cruiser, а затем это сделал его брат Prado.

Однако в планы компании входит еще одна модель, которая расположится в этом же популярном семействе. Причем ей предстоит оказаться самой доступной и компактной среди таких внедорожников.

Официальных подробностей о новинке Toyota пока совсем мало, поэтому можно ориентироваться лишь на информацию от инсайдеров. Ожидается, что новый внедорожник компании получит имя Land Cruiser FJ и получит габариты, сопоставимые с кроссовером RAV4.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Toyota

Благодаря компактным габаритам «тойотовцы» постараются сделать машину как можно дешевле.

В сентябре прошлого года сообщалось, что новый внедорожник может оказаться вполовину дешевле флагманского Land Cruiser 300 в топовой комплектации, то есть получить цену в районе 4 миллионов иен или 2,5 миллиона рублей.

Уместить внедорожник в такую ценовую вилку, по слухам, удастся благодаря использованию удешевленной платформы IMV 0, которая ранее легла в основу бюджетного аналога Toyota Hilux – тайского пикапа Hilux Champ.

Официальный тизер нового внедорожника Toyota

При этом двигатель у машины будет другой. Его, если верить инсайдерским утечкам, перенесут в Land Cruiser FJ с гибридного Toyota RAV4. Речь идет о системе на базе 2,5-литрового атмосферного бензинового ДВС, работающего в связке с электрическим мотором.

Впрочем, не исключен вариант, при котором внедорожник обзаведется дизельным агрегатом рабочим объемом 2,8-литра, либо 2,7-литровым безнаддувным бензиновым двигателем.

Премьера нового внедорожника Toyota должна состояться в ближайшие месяцы, а продажи машины стартовать ориентировочно в середине года.