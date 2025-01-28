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Дешевый и маленький Land Cruiser: что известно о новом внедорожнике Toyota

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Большинство запланированных премьер Toyota в сегменте внедорожников уже отгремело. Сначала сменил поколение «старший» Land Cruiser, а затем это сделал его брат Prado. 

Однако в планы компании входит еще одна модель, которая расположится в этом же популярном семействе. Причем ей предстоит оказаться самой доступной и компактной среди таких внедорожников.

Официальных подробностей о новинке Toyota пока совсем мало, поэтому можно ориентироваться лишь на информацию от инсайдеров. Ожидается, что новый внедорожник компании получит имя Land Cruiser FJ и получит габариты, сопоставимые с кроссовером RAV4. 

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Спекулятивный рендер нового внедорожника Toyota

Благодаря компактным габаритам «тойотовцы» постараются сделать машину как можно дешевле. 

В сентябре прошлого года сообщалось, что новый внедорожник может оказаться вполовину дешевле флагманского Land Cruiser 300 в топовой комплектации, то есть получить цену в районе 4 миллионов иен или 2,5 миллиона рублей.

Уместить внедорожник в такую ценовую вилку, по слухам, удастся благодаря использованию удешевленной платформы IMV 0, которая ранее легла в основу бюджетного аналога Toyota Hilux – тайского пикапа Hilux Champ.

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Официальный тизер нового внедорожника Toyota

При этом двигатель у машины будет другой. Его, если верить инсайдерским утечкам, перенесут в Land Cruiser FJ с гибридного Toyota RAV4. Речь идет о системе на базе 2,5-литрового атмосферного бензинового ДВС, работающего в связке с электрическим мотором.

Впрочем, не исключен вариант, при котором внедорожник обзаведется дизельным агрегатом рабочим объемом 2,8-литра, либо 2,7-литровым безнаддувным бензиновым двигателем. 

Премьера нового внедорожника Toyota должна состояться в ближайшие месяцы, а продажи машины стартовать ориентировочно в середине года. 

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Фото:BestCarWeb.jp, Toyota

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