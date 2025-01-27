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Самая вместительная Lada: каким «АвтоВАЗ» сделает новый минивэн

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Стратегический план компании «АвтоВАЗ» включает в себя сразу несколько принципиально новых моделей, которые должны увидеть свет в ближайшие годы. Пожалуй главная из них – кроссовер на базе Vesta

Но эта же платформа и наработки впоследствии будут использованы для другого автомобиля – некоего минивэна, которому предстоит стать самой вместительной Lada и сменить на этом поприще универсал и фургон Largus.

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Репрезентационное изображение (Renault Dokker)

Подробностей о проекте сегодня крайне мало, а те, что уже раскрыты, выдаются по крупинкам топ-менеджерами «АвтоВАЗа» и инсайдерами. 

Ожидается, что длина нового минивэна Lada составит примерно 4600 мм, а колесная база машины будет равна 2910 мм. 

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Первое изображение нового минивэна Lada (блогер KhaDm)

В салоне машины расположится три ряда сидений, предусмотренные для 7 человек, и даже несмотря на эту агрессивную компоновку останется немного места для небольших сумок в багажнике.

Машина будет спроектирована на платформе B/C, которая стала основой для популярного сегодня «вазовского» семейства Vesta. Это российская «тележка», никак не связанная с компанией Renault и ее платформами, ранее легшими в основу многих моделей «АвтоВАЗа».

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Репрезентационное изображение (Renault Dokker)

Как будет называться машина пока неизвестно, но недавно «АвтоВАЗ» запатентовал несколько новых имен: Altra и Retiva, которые присоединились к целому списку других неиспользуемых сегодня наименований: от Onega и Alta до Slava и Lika.

Точные сроки премьеры нового минивэна Lada засекречены, но чуть меньше двух недель назад глава «АвтоВАЗа» пообещал, что компания постарается реализовать проект в 2027 году, а также назвал площадку, где будет организована сборка машины – завод в Тольятти. 

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